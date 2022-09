(31 de agosto del 2022. El Venezolano).- Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, negó, en entrevista con El Nacional, la declaración que este martes hizo en su contra el gobierno de Nicolás Maduro, que lo acusa de ser el presunto autor intelectual de una operación “sin precedentes” de robo en la industria petrolera venezolana.

“Todo eso es falso, yo había advertido que el gobierno iba a salir con otra olla, otro falso positivo, porque desde que anuncié mi intención de lanzar mi candidatura presidencial el gobierno ha arreciado sus ataques en mi contra. La actuación de Tareck es algo histérico, destemplado. Creo que ellos están en pánico porque saben que no tienen el apoyo popular y que se les mueve el piso. Por eso actúan de esa manera. Por supuesto, en un país donde no hay justicia, hacen un show”, declaró el exministro a esta redacción.Ramírez recordó que tanto Tareck el Aissami como Tarek William Saab están sancionados. “En particular, Tareck el Aissami no tiene ninguna moral para hablar de nada, una persona que tiene incluso órdenes de captura internacional, tiene precio su cabeza”, dijo.

El Aissami aseguró que Ramírez ejecutó un saqueo en el último año de vida del fallecido presidente Hugo Chávez. “Mientras el comandante estaba debatiéndose la vida y atendiendo su salud frente a la grave enfermedad que lo atacó, este ladrón se dedicó a saquear a Pdvsa”, afirmó en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión.

Rafael Ramírez: “Todo está auditado”

Ramírez aseguró a El Nacional que todas las operaciones financieras de Pdvsa están reflejadas en los estados financieros auditados de la compañía KPMG.

“Es una de las empresas internacionales más prestigiosas de auditoría, incluso esas operaciones de financiamiento en bolívares están auditadas. Cuando este estúpido pregunta dónde está esa plata, está en Pdvsa, ingresó a Pdvsa. Ahora, alguien podría decir ‘¿por qué Pdvsa se endeudaba en bolívares?’, porque los necesitábamos para asumir nuestros compromisos con los trabajadores y contratistas. En el 2012 ya la política cambiaria del país era insostenible para Pdvsa. Es decir, yo vendía petróleo en dólares y tenía que vender los dólares al Banco Central al cambio oficial, pero todos los costos y gastos eran al paralelo. Tenía la necesidad de obtener bolívares, más que dólares; yo no iba a dejar a los trabajadores como están ahorita, no iba a dejar de cumplirle a la empresa”, afirmó.

Las operaciones en bolívares, aseguró, están “perfectamente reflejadas” en Pdvsa.

“Y, un dato muy importante, contaron con la opinión favorable de KPMG y del bufete internacional Hogan Lovells, que era nuestro bufete porque había la política de control cambiario y teníamos que ver si eso se podía hacer. Dijeron que no había problema. Cuando nosotros pagábamos en dólares, que es lo que teníamos, lo hacíamos teniendo un descuento de esa deuda de 50% a favor de Pdvsa. Obteníamos una ganancia tremenda para Pdvsa. Entonces, teníamos los bolívares porque no había suficientes en el Banco Central y, a la vez, podíamos pagar y quedábamos con la ganancia”, manifestó.

Estados Financieros 2012 by AlbertoNews