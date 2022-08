(30 de agosto del 2022. El Venezolano).- El presunto caso de corrupción del excongresista de Miami, David Rivera. sigue dando de que hablar y Marco Rubio está en el ojo del huracán. La razón son los vínculos que hace muchos años unió al representante por el estado de Florida y al exlegislador quien de acuerdo a una variedad de informaciones mantendría negocios con el régimen chavista.

Sobre esto, Rubio en entrevista para el canal CBS negó rotundamente tener en la actualidad relación con Rivero. Por tal motivo alegó frente a las cámaras que no se le podía vincular con este tipo de hechos puesto que la relación se desarrolló en un momento diferente y que además Rivero ya no tiene vínculos con el Congreso, por lo que ambos llevaban caminos separados.

Aunado a esto, el periodista preguntó a Rubio si habían mantenido conversaciones sobre el tema Venezuela, en el cual Rubio ha tenido una participación activa en los últimos 5 años.

Rubio aprovechó la oportunidad para destacar los casos de corrupción de los hijos de Joe Biden, en donde estableció que podía existir una relación entre el presidente y su familia, por un tema de lazos sanguíneos, pero entre él y Rivera no existían nexos, más allá de los tiempos en los que compartieron vivienda. “El no es mí hijo, yo no soy su padre. No hay por qué relacionarnos”.