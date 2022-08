(26 de agosto del 2022. El Venezolano).- Luego los resultados de las elecciones del pasado martes 23 de agosto, la excandidata a la Comisión de Miami-Dade por el Distrito 12, Sophia Lacayo, reiteró que seguirá siendo una líder comunitaria.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista con Telemundo, en la que afirmó que ella es una persona victoriosa, que siempre se siente ganadora y que independientemente de los resultados ganó en “conocimiento, amor y dignidad.”

“Seguimos creyendo que el Distrito 12 merece mejores gobernantes, es una convicción que no cambia por estos resultados, pero tenemos plena consciencia de que no es posible cambiar el rumbo con un electorado pasivo, que no vota, que desprecia la democracia y que es manipulado por el establishment y por medios de comunicación que no ofrecen garantías ni son imparciales con los candidatos”, destacó Lacayo, según reseñó Miami Diario.