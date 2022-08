(26 de agosto del 2022. El Venezolano).- Muchos de los que llegan a este país saben que esta es la mejor democracia del mundo, pero pocos entienden cómo se desarrollan los procesos de escoger y elegir a los candidatos a las distintas posiciones. No es fácil porque no es un sistema único, cada estado tiene su estilo y en cada partido los candidatos a las distintas posiciones tienen que competir de manera distinta.

Por: Joaquín Pérez Rodríguez

Veamos cómo es esto.

El próximo mes de Noviembre, se celebrarán elecciones en todos los Estados Unidos. Cada dos años pasa lo mismo. Cada cuatro se elige presidente.

Este año no se elige presidente, por eso las llaman “de mitad del período”. Serán todas en una fecha regulada por la ley y que no se puede cambiar.

Esa fecha es: el martes que caiga entre los días 2 y 8 de Noviembre.

En esta oportunidad se elegirá la totalidad de la Cámara de Representantes y se elegirán 34 senadores.

Si un partido logra mayoría en las dos cámaras, asi sea por un voto, controlará al Poder Legislativo. Si un partido gana una cámara y pierde la otra, el Congreso quedará congelado hasta que los dos partidos mayoritarios puedan negociar y llegar a acuerdos.

La Cámara de Representantes se renueva cada dos años. Los candidatos a la Cámara Baja se eligen por ese lapso. Es una sabia decisión. Cuando uno puede reelegirse perpetuamente, pero cada dos años tiene que ir a elecciones y el electorado puede sacarle del juego, el trabajo del legislador debe ser de primera y el contacto con los votantes debe ser permanente.

En esta oportunidad, de acuerdo al último censo, se han creado distritos nuevos y se han eliminado otros. Texas, Colorado, Florida, Montana, Carolina del Norte y Oregón aumentaron el número de distritos y por ende de Representantes, mientras que California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, y West Virginia, perdieron representantes al ser eliminados distritos. En este caso se creó una complicada situación de candidatos del mismo partido que hoy son Representantes al Congreso, pero quedarán suspendidos de sus cargos al desaparecer su distrito. En este caso han tenido que competir internamente con otros representantes activos de su mismo partido para poder ganarles y así mantenerse en el Congreso.

Todo el proceso electoral, que culmina en Noviembre con la elección de los representantes y senadores, comienza con elecciones primarias, que ocurren en esta época. Cada estado en una fecha particular que muchas veces no coincide con otros estados. Tampoco esas elecciones internas en cada partido de manejan de la misma forma. Por ejemplo, Florida o en Nueva York celebran lo que se llama elecciones primarias cerradas que son aquellas en las cuales un elector debe primero registrarse en un partido para votar en las internas de ese partido. Los independientes o de otros partidos no pueden votar allí.

Pero por ejemplo en Carolina del Norte o Idaho se realizan elecciones primarias semi cerradas que aquellas en las cuales se permite que vote dentro de un partido todo aquel que pertenezca a ese partido, o si pertenece a otro, manifieste públicamente haberse cambiado de su partido anterior al otro para poder votar allí, o dejar de ser independiente para pertenecer al partido en el cual quiere votar por manifestación pública.

Está la modalidad de elecciones abiertas a votantes independientes. En esas elecciones votan miembros de ese partido e independientes. Así se vota en las internas de Nueva Jersey o Arizona.

Por último, la elección interna abierta es aquella en la que todo el mundo puede votar en el proceso de un partido específico, sea del partido que sea, o sea independiente, . Asi se vota en Texas o en Michigan.

Durante este tiempo, escribiré sobre lo que suceda desde ahora hasta noviembre. Hablaré de encuestas, de resultados de grupos focales, de pronósticos. Trataré de analizar algunas piezas publicitarias, o algunas estrategias de aquellos candidatos cuyas campañas sean interesantes o signifiquen algo sustancial para el futuro de este país.

Para comenzar les incluyo la grabación de un programa donde César Miguel Rondón, el muy prestigioso periodista venezolano radicado ahora en Estados, me hace una interesante entrevista sobre el tema. En esa breve entrevista podrán saber cómo comienza el jelengue electoral.