(26 de agosto del 2022. El Venezolano).- Con tan sólo 21 años de edad, la modelo e influencer venezolana Jessika Kolosovas, suma grandes éxitos en su carrera profesional en las pasarelas. La oriunda de Puerto Ordaz, estado Bolívar, reside en la actualidad en Miami, EE.UU, país donde no ha parado de trabajar en la industria de la moda.

Desde que era pequeña le gustaba ver los certámenes de belleza, el Miss Universo y admiraba a las actrices de las telenovelas, por lo que para ella “era un sueño poder lucir tan exitosa como esas mujeres de la televisión y pasarelas”.

Gracia a su trabajo constante y su dedicación ha logrado ser parte de importantes marcas de bebidas energéticas, deportivas, de bikinis, además de ser embajadora de Fashion Nova, Shein, entre otras grandes compañías de talla internacional.

Esta chica se define como una persona divertida, alegre y amiga: “Soy una persona trabajadora, me gusta siempre ayudar a los demás y tener una actitud positiva en todo lo que hago. Soy bastante sincera, cuando pienso o siento que debo decir algo lo digo sin rodeos. También me considero amable, noble y sobre todo me gusta estar bien con mi familia y todas las demás personas”, expresó con una sonrisa en el rostro.

La venezolana formó parte de las protagonistas del videoclip “Pasatiempo” del cantante urbano Daddy Yankee junto a Myke Towers, el cual fue estrenado en YouTube a finales de julio, lo que calificó como una experiencia fantástica.

“Significa mucho para mí haber trabajado con uno de mis artistas favoritos desde pequeña siempre he sido fan de Daddy Yankee, es un honor de verdad y un sueño hecho realidad y el haberlo conocido por mi carrera como modelo es más aún increíble. Todavía no puedo creer lo lejos que he llegado con mi carrera, y después de esta gran experiencia de haber trabajado con Daddy Yankee, me motiva a seguir creando contenido y no dejar pasar ninguna oportunidad”, dijo orgullosa.

Contó que un día estaba haciendo contenido en Instagram cuando le llegó un mensaje de la producción invitándole a ser parte del video del artista puertorriqueño de gran trayectoria en la industria musical. El audiovisual forma parte del álbum de despedida “Legendaddy”.



“No lo podía creer fue como un sueño hecho realidad, recuerdo que ese mismo día yo salí corriendo a contarle a mi mamá y a mis amigas, inmediatamente comencé a arreglar todas las cosas con mucha emoción”, mencionó con gran entusiasmo Kolosovas, al tiempo que recalcó que fue una experiencia muy linda y que nunca olvidará pues los cantantes fueron muy agradables con todo el personal que trabajó en la producción. Jessika ha participado en videos musicales de otros intérpretes.

Cumpliendo metas

La modelo venezolana desfiló por vez primera en la pasarela del Miami Swim Week 2022, como una de las modelos principales que abrió el desfile del diseñador cubano–americano Joel Álvarez, conocido como “Rey de la cinta”.

Comentó que durante el evento el ex fotógrafo de moda presentó a las modelos por la pasarela con “trajes de baño” confeccionados sólo con cinta adhesiva. Debido a su talento y figura, Jessika cautivó al público asistente, por lo que se lució en la sección del The Black Tape Project, dentro del Miami Swim Week.

Cabe destacar que este es otro gran logro en la carrera profesional de la joven.

“Lo que más me gusta de ser modelo es la adrenalina que se siente, salir y modelar frente a la cámara, el poder lucir maravillosos diseños y conocer personas con la misma pasión que yo, el mundo de la moda y las cámaras”, añadió.

Mientras que acotó que lo “más difícil de ser modelo, en mi opinión, es una dura competencia para buscar a la persona que sea capaz de exhibir diferentes accesorios como vestidos, zapatos, anteojos, bolsos y maquillaje, en fotografías, videos o en una pasarela. Una buena modelo puede ser la imagen para diferentes productos como trajes de baño, ropa casual etc, que se expondrán en los distintos medios de comunicación, lo cual no es tarea fácil”.

Jessika Kolosovas recomendó a las jóvenes que quieren elegir este camino como su trabajo que tengan un book fotográfico listo para las agencias. Nunca desaprovechar las oportunidades y salir de la zona de confort: “En este mundo del modelaje hay mucha competencia y variedad, por lo tanto, ten paciencia y pierde el miedo al rechazo. Y mi último consejo es siempre sentirse a gusto contigo mismo, demostrar tu seguridad es la mejor prenda”.

En redes sociales

Kolosovas expresó que cuando inició en el mundo 2.0, lo hizo como la mayoría de las personas, sólo hacía fotografías por diversión, pasatiempo. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el ver que posteaba sus ejercicios, el maquillaje o el outfit del día y a las personas le agradaba y les motivaba, ahí fue cuando ella notó el potencial que tenía para influir a sus seguidores, por lo que decidió convertirlo en su trabajo, en su día a día.

La venezolana acotó que la clave del éxito que ha tenido como modelo de las redes sociales se debe a la constancia, pasión y el sacrificio que ha hecho, por lo que agradece a Dios por cada oportunidad que se le presenta en la vida. Además de tener el apoyo incondicional de sus familiares y amigos ha sido muy importante para que Kolosovas siga innovando constantemente.

Los pie de foto, hashtags y etiquetas –si se trata de alguna marca-, son los grandes aliados de este joven para hacer que sus seguidores estén siempre entretenidos con su contenido tanto en el feed como en los reel o las stories.

Personalidad, ser extrovertida, divertida y bastante organizada con su tiempo. Ganas de comerse el mundo, son algunas de las cualidades que debe tener una modelo para triunfar, según mencionó Jessika.

Entre sus planes a futuro está graduarse de Dietista. Además de poder concretar su meta que es ser dueña de su propio negocio.

Si desea seguir más de cerca la carrera de esta talentosa joven venezolana la puede seguir en su cuenta de Instagram como: @jessi_xo13