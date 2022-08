(26 de agosto del 2022. El Venezolano).- Elton John y Britney Spears han colaborado por primera vez, creando el elegante sencillo “Hold Me Closer”, listo para discotecas, en el que los íconos del pop toman sonidos antiguos y crean algo nuevo. El sencillo impulsado por el piano, usa el éxito de John de 1971 “Tiny Dancer” como el esqueleto y agrega elementos de sus canciones “The One” y “Don’t Go Breaking My Heart”, todo con la voz de Spears.

Si bien John ha estado lanzando nueva música en los últimos años, incluido el álbum de 16 pistas de 2021 “The Lockdown Sessions”, la canción representa la primera música nueva de Spear desde su álbum de 2016 “Glory” y su primera oferta desde el final de su polémica de la tutela con su padre.

“Ella es realmente un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble en este disco. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos”, aseveró John en un comunicado. Por su parte, Spears, le dijo a John que era un honor trabajar con él y su mente legendaria, así lo reseña AP.