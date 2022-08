(26 de agosto del 2022. El Venezolano).- El actor Devin Ratray, conocido por la película “Mi pobre angelito”, está bajo investigación en Nueva York luego de que fue acusado de violar a una amiga en 2017.

Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister -uno de los hermanos de Kevin, el papel que hizo famoso a Macaulay Culkin- en la exitosa película de 1990, supuestamente atacó a Lisa Smith en su apartamento de Manhattan hace cinco años, según CNN.

Smith afirmó que el actor de 45 años la drogó antes de agredirla sexualmente. Ella lo denunció ante las autoridades poco después del ataque sexual.

Ratray negó las acusaciones en su contra y le dijo al citado medio que “no tuvo relaciones sexuales” con Smith.

El actor fue arrestado el año pasado por cargos de violencia doméstica. Su novia lo acusó de intentar estrangularla durante una discusión. Fue liberado tras el pago de una fianza de USD 25.000 y se declaró inocente.

Después de su arresto en diciembre, Smith hizo público que la Policía no estaba investigando su caso.

La Policía de Nueva York le dijo a The Post en un comunicado: “La policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes. “

Smith le dijo al medio que estaba “devastada” porque no hubo avances en la denuncia que hizo contra el actor por agresión sexual.

Al detallar la noche del presunto ataque el 21 de septiembre de 2017, Smith dijo que se reunió con Ratray para tomar una copa junto con su hermano y otro amigo. Más tarde fueron al apartamento de Ratray, donde afirmó que el actor la drogó, señala CNN.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, dijo Smith al medio.

La mujer afirmó que el ataque duró una “eternidad” y que solo pudo recuperar el control de su cuerpo alrededor de las 2 p.m. del día siguiente cuando huyó del apartamento. El día después de la agresión, Smith le contó lo sucedido a una amiga, a su hermana y a uno de sus hermanos, y luego le envió un mensaje de texto a Ratray, quien le negó haberla violado, reportó Infobae.

Tras el accionar del actor, la mujer presentó un informe policial unas semanas más tarde y se reunió con un detective de la policía de Nueva York en Salt Lake City. Según CNN, el caso fue archivado porque el agente que recibió el informe policial pensó que Smith no quería presentar cargos contra Ratray.

En el momento del incidente, ella viajó desde otro estado para ser entrevistada en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y les proporcionó la ropa que llevaba puesta la noche del ataque.

“¿Por qué me habría reunido con el fiscal en primer lugar, hace años, si no estaba dispuesta a presentar cargos?… Todo esto me molestó mucho. Al ver que lo acusaron de agredir a otra persona, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para evitar que lastimara a más mujeres”, declaró.

Smith afirmó que se reunió con un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Distrito de Manhattan en mayo, quien se disculpó por la forma en que se había manejado el caso.

Smith ahora está “en contacto” con los agentes que manejan el caso. Ella le dijo al medio que las autoridades ya tienen registros telefónicos y de texto, y se contactaron con posibles testigos.

Después de su paso por la franquicia “Home Alone”, Ratray protagonizó un puñado de películas, incluidas “Nebraska” de 2013, “Blue Rain” y, más recientemente, “Kimi”.