(25 de agosto del 2022. El Venezolano).- “Líos de Familia” es una producción ejecutiva de James McNamara y Anjanette Delgado para “Pantaya” y Gregory Quinn y Zumaya Cordero para “Caribbean Films”.

Marta González es una joven nacida en la República Dominicana con muchos propósitos y sueños. Una latina más que ha tenido que luchar contra la corriente para alzar su voz y poder ocupar un espacio en el difícil y competitivo mundo de la actuación. Actriz y periodista de carrera. Cuenta con 15 años trabajando en los medios de comunicación. Fue parte de la 4ta temporada de la famosa serie “Dynasty” de CW, que se transmite por Netflix. En el 2019 trabajó al lado del reconocido actor John Travolta en la cinta “The Fanatic” que se estrenó en cines y en Amazon Prime. “Cuando hice el casting para la película “The Fanatic”, no sabía que iba a compartir escenas con John Travolta”.

“Ser actriz simplemente me hace feliz. Me gusta entretener al público. Llevarles un poco de alegría o incluso hacer que se desconecten de su día a día. O el hecho de que se relacionan e identifican con lo que hago. Es una virtud que uno disfrute su trabajo, no lo siento como tal. Cuando estoy en el set me siento plena”.

La segunda temporada de “Líos de Familia” se estrena el próximo 25 de agosto por “Pantaya” en USA y Puerto Rico, donde Marta González da vida a Cristina, una ex-reina de belleza casada con un político sin escrúpulos fichado por la fiscalía. Cristina pasa de ser millonaria a quedarse sin un quinto. Vive en una burbuja, en su mundo de apariencias y mentiras, engañando a todos y tapando las locuras de su marido Esteban.

Marta González comparte créditos junto a los protagonistas: Raymond Pozo, Miguel Cespedes y Cheddy Garcia así como Francisca, Brea Frank y Jorge Pabón (Molusco) quienes se unen a la segunda temporada como actores invitados.