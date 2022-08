(24 de agosto del 2022. El Venezolano).- Sophia Lacayo quien aspiraba llegar al Distrito 12 del condado de Miami – Dade reconoció la noche del 23 de agosto que lamentablemente no alcanzó el objetivo y uno de los factores principales fue la falta de participación, boletas ausentes, y una abstención del 81.49%, cifra que refleja a quienes no salieron a votar.

Sin embargo, con el optimismo y la fuerza que la caracteriza, agradeció a todos los que trabajaron con ella durante estos 6 meses de campaña, resaltando en especial el apoyo que recibió por parte de su familia quienes estuvieron con ella durante toda la jornada electoral y han sido pieza clave de su carrera.

Doral Voice reseñó que de acuerdo a sus principios, decidió hablarle con total sinceridad a su equipo y todos los que apostaban a ella debido a la transparencia que la define. “Hicimos un gran trabajo, el mundo es de los valientes y yo soy una persona valiente, de convicción y no me detendré hasta lograr mis objetivos”.

Aclaró que en esta oportunidad perdió fue el pueblo, por no tener cultura de voto, no salieron a votar y son ellos quienes quieren seguir con la misma corrupción, “el pueblo quiere seguir con los mismos políticos dictadores de 20 años y lamentablemente no podemos hacer la diferencia”.

Aunque sus raíces son de Nicaragua, Lacayo se siente agradecida con la comunidad cubana, la comunidad venezolana, colombianos y todos los que la acompañaron y creyeron en ella. A su juicio, de este proceso, todos obtuvieron un aprendizaje y por esa razón se siente feliz y sin avergonzarse por nada.