(24 de agosto del 2022. El Venezolano).- El aumento del dólar paralelo sorprendió a todos los venezolanos este miércoles, 24 de agosto. La moneda estadounidense incrementó su valor 10 % en solo cuatro horas y superó la barrera de los 8 bolívares.

Según la página en Instagram @enparalelovzla, la divisa pasó de 7,86 bolívares a las 9:00 a.m. a 8,70 bolívares en las últimas horas de la tarde.

Mientras que, en lo que va de semana, el bolívar se ha devaluado 23,39% frente al valor del dólar, moneda que rige la mayoría de las transacciones en Venezuela.

Esta es la primera vez, en lo que va de año, que la divisa en el mercado cambiario no oficial alcanza este valor, lo que genera un gran impacto en el poder adquisitivo de los venezolanos.

“Colapsa el bolívar y con él los salarios”

El economista José Guerra explicó a través de su cuenta en Twitter que con el aumento del dólar paralelo colapsa el bolívar, y con él, los salarios de todos los venezolanos.

“El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares”, señaló Guerra.

El economista indicó que el salario mínimo mensual, que en marzo de 2022 era de $30, hoy en día es de $15.

La estrategia que aplica el BCV para tratar de frenar el dólar

Un trabajo del periodista Víctor Salmerón en Runrun.es explica que el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) intenta frenar la escalada del dólar para evitar un mayor impacto sobre los precios y la capacidad de compra del salario.

La estrategia que puso en marcha el ente es que las empresas, los comercios y las personas utilicen los bolívares que les sobra para comprar bonos en vez de dólares.

En consecuencia, y desde marzo de 2022, el Banco Central oferta bonos, llamados Títulos de Cobertura, que mantienen su valor en dólares y además reportan intereses.

Esta semana, para hacerlos más atractivos, el BCV aumentó de manera considerable la tasa de interés.

Hasta la semana pasada, la tasa anual que ganaba el comprador de un bono variaba entre un mínimo de 8% y un máximo de 10%.

Ahora, la escala es de un mínimo de 16% y un máximo de 18%. Los plazos van desde 7 días hasta 92 días. El monto mínimo para invertir es de 50 mil bolívares.

Las entidades financieras, en caso de que tengan excedentes de bolívares, también pueden comprar estos bonos, pero sin cobertura respecto a la devaluación y a una tasa de interés más baja, reportó Runrunes.

En las últimas tres semanas, gracias a una mayor demanda, la cotización del dólar en el mercado oficial aumentó 10% y el 23 de agosto cerró en 6,28 bolívares. En el mismo lapso el dólar se elevó 22% en el mercado paralelo hasta los 7,32 bolívares.

Incertidumbre en las entidades financieras

Hasta ahora, la principal arma que ha empleado el BCV para tratar de mantener al dólar bajo control es la venta de dólares en efectivo a través de las entidades financieras, a un ritmo que fluctúa entre 100 y 200 millones a la semana.

Pero esta semana sorprendió al mercado ofreciendo un monto inusualmente bajo de entre trece y quince millones. El resultado es una gran incertidumbre en las entidades financieras.

“La semana pasada el gobierno inyectó bolívares en cantidades importantes, entonces se esperaba una oferta de dólares mayor o en los montos acostumbrados pero ha sido muy baja. No sabemos si el Banco Central ya no tiene suficientes dólares para ofertar y se quedó sin balas”, dice el presidente de una entidad financiera.

La consultora Síntesis Financiera señala en su informe El Tesorero que “es prematuro juzgar si esta nueva estrategia del BCV es temporal o tendrá un alcance mayor.

A juicio de Síntesis Financiera, estamos ante una nueva fase de la política de intervención cambiaria, «en la cual veremos montos semanales más bajos de ventas de divisas que los que se han visto en lo que va de este año”.