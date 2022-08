(22 de agosto del 2022. El Venezolano).- Una exposición del artista venezolano Theo Guedez titulada “Del Caribe con amor”, será inaugurada el 25 de agosto de 2022 en México, bajo la curaduría de la galería Adhesivo Contemporary, con un conjunto de obras que muestran la propuesta de este creador autodidacta, cuyo trabajo creativo surge de una fuerte motivación personal para reflejar en escenas, pensamientos y sentimientos la vida De Catia, su espacio personal.

“Mi referencia principal es mi barrio, donde crecí y todas las zonas populares de las ciudades del mundo en las que he estado. Mis pensamientos están en la lucha, la tristeza, la felicidad, la humildad, el amor y la melancolía de estar lejos de casa. Muestro con orgullo pictóricamente de dónde vengo y cómo se vive en las barriadas de nuestra ciudad”, afirma Theo Guedez.

Entre Zúrich y Catia, Theo Guedez desarrolla sus propias técnicas experimentales en obras sobre papel, pinturas y piezas tridimensionales con las que refleja estados de ánimo, actos y escenas particulares derivadas de sus experiencias vividas. Este carácter autobiográfico lo recrea desde sus inicios en el grafiti y otras expresiones del Street art, movimiento que desde los 70 le dio cabida a manifestaciones artísticas que salen de lo académico y del arte naif. Su lenguaje pictórico señala diferentes aristas, haciendo reflejos visuales que van desde lo artístico hasta lo social, idiosincrasia, el sincretismo latinoamericano y el sabor caribeño.

“Desde niño mi manera de crear siempre fue muy sincera con trazos “brutos” y materiales que estaban a mi alcance. A veces me sentía hasta frustrado porque no podía lograr por ejemplo un realismo. A medida que fui madurando entendí que esa es mi propia manera de expresarme. Hace como diez años tuve la oportunidad de conocer a un gran artista venezolano su nombre es Luis Méndez,

Después de ver su obra entendí que mi trabajo artístico podría pertenecer a un nicho. Luego un amigo que es conocedor de arte me dijo que mis pinturas y perspectivas tenían un parecido a las obras de Bárbaro Rivas y me recomendó que investigara sobre él mismo. Al ver la obra de este artista quedé fascinado y de ahí comencé a investigar, conocer e inspirarme en otros artistas populares venezolanos que me parecen increíbles: Víctor Millán, Feliciano Carvallo Manases Rodríguez, Antonio José Fernández (el hombre del anillo) entre otros”, expresa el artista.

El proyecto expositivo nace en Diciembre 2021, a raíz de una visita al estudio de Theo Guedez en La Campiña, cuando coinciden en Caracas Edith Vaisberg, curadora venezolana con una galería en México y Leonardo Villarrubia, asesor de arte contemporáneo. Al ver sus pinturas, proyectaron la idea de hacer una muestra en México, e iniciaron juntos el proceso creativo, que se materializó con un viaje de Theo al estado Vargas, donde produjo las obras frente al mar.

Theo Guedez nació en Caracas, Venezuela. Artista de formación autodidacta, Guedez posee una obra pictórica e ilustrativa que gira principalmente en torno a las clases sociales más bajas, las subculturas, el folclore y la tradición.

Ha exhibido su trabajo en Zúrich, en las exposiciones individuales “Marginal” (2020) y “Protégeme del mal” (2019); así como también en Caracas, en las muestras colectivas “Somos Caribes” (2018) y “Caligrafía y Color” (2016). Actualmente vive y trabaja entre Caracas (Venezuela) y Zúrich (Suiza).

La exposición individual “Del Caribe, con Amor”, del artista venezolano Theo Guedez, se estará exhibiendo desde 25 de agosto de 2022, galería Adhesivo Contemporary, en un espacio ubicado en la Ciudad de México, Dr Atl 62, Santa María de la Ribera.