(16 de agosto del 2022. El Venezolano).- Hoy,Giffords PAC, la organización de seguridad con las armas de fuego fundada por la excongresista Gabrielle Giffords, ofreció su apoyo a un grupo de campeones de la seguridad con las armas de fuego en Miami-Dade, quienes han hecho de la prevención de la violencia con armas una prioridad de sus campañas.Estos apoyos ocurren justo después del lanzamiento de Giffords Florida, una nueva iniciativa dedicada a apoyar candidatos para las elecciones locales, estatales y federales en el estado del sol, que tienen el coraje de luchar contra la violencia con armas de fuego. Giffords está invirtiendo más de $1 millón para ayudar a los campeones de la seguridad con las armas de fuego en Florida. Giffords Florida—la primera y única iniciativa política de Giffords específica de un estado—ahora es el programa político bilingüe más grande de seguridad de armas enfocada completamente en Florida. Giffords Florida cuenta con un equipo bilingüe en el terreno en el estado del sol, incluyendo a la asesora senior de Giffords y excongresista Debbie Mucarsel-Powell y la directora estatal de Giffords Florida, Samantha Barrios.

Raquel Pacheco, Janelle Perez, Debbie Murcasel-Powell, Samantha Barrios, Adam Benna, AJ DamicoExcongresista Gabrielle Giffords:“Demasiados floridanos han perdido sus vidas y muchos más sobrevivientes enfrentan un futuro que ha sido marcado por la violencia con armas de fuego. Los actuales líderes de la Florida no están haciendo lo suficiente. Por esa razón, Giffords se enorgullece de apoyar este grupo de campeones de la seguridad con armas de fuego en Miami-Dade, quienes le dan prioridad a la prevención de la violencia y apoyan medidas de sentido común, como la revisión universal de antecedentes, al tiempo que se oponen a propuestas peligrosas como el porte de armas ocultas sin necesidad de permiso”. Asesora senior de Giffords Florida y ex congresista Debbie Mucarsel-Powell:“Como sobreviviente de la violencia con armas de fuego y como excongresista que luchó por las medidas de seguridad de las armas de fuego en el Congreso, he visto de primera mano cómo funciona el lobby de las armas en Florida. Durante demasiado tiempo, demasiados líderes de la Florida le han dado prioridad a cabildear a favor del lobby de las armas en vez de hacerlo por sus electores. Estamos hoy aquí para decir basta. Me siento orgullosa de trabajar con Giffords para respaldar esta importante lista de defensores de la seguridad de las armas de fuego. Este grupo de líderes luchará por esfuerzos para prevenir la violencia con armas de fuego y se opondrá a leyes peligrosas como el porte de armas sin permiso.

Es hora de llevar a estos líderes a Tallahassee”.Directora estatal de Giffords Florida Samantha Barrios:“Los candidatos que Giffords Florida está apoyando hoy, están comprometidos con ‘un futuro sin violencia’. Ellos pondrán a nuestros comunidades, familias y niños de primeros, y serán firmes defensores de la seguridad con las armas de fuego en Tallahassee. Juntos podemos tener el coraje para acabar con la violencia con armas de fuego y hacer de Florida un lugar más seguro para vivir”.La lista de candidatos que reciben respaldo incluye a:Adam Benna (FL HD-114): Bien sea como asistente legislativo, fiscal en Miami-Dade o en su práctica privada, Adam Benna ha dedicado su carrera a servir. Ahora Benna es candidato a la Cámara estatal de Florida donde será un ardiente defensor de políticas para la prevención de la violencia con armas de fuego que mantendrán a sus electores más seguros. A cada paso de su carrera, Benna ha usado su plataforma para promover la seguridad con las armas de fuego y leyes de sentido común para las armas. Mientras trabajó en el Congreso, Benna vio de primera mano las terribles consecuencias de la violencia con armas de fuego cuando Trayvon Martin fue tiroteado en el distrito del Congreso para el que estaba trabajando.

En las semanas y meses después de la muerte, Benna pasó tiempo con la familia Martin para ayudarles a atravesar el insoportable dolor que ninguna familia debería jamás tener que experimentar. Como dueño de armas de fuego, Benna cree en la posesión responsable de armas y sabe que la mayoría de los dueños de armas apoyan reformas legislativas sensibles, populares. En la Cámara estatal, él va a defender la Segunda enmienda al mismo tiempo que luchará por legislación –como la revisión universal de antecedentes—que mantenga las armas de fuego lejos de las manos de gente peligrosa y creará una Florida más segura para todos.AJ D’Amico (FL HD-113): AJ D’Amico es hijo de un exiliado cubano que vino a buscar una mejor vida en Miami, Florida. Cuando D’Amico era estudiante en la Universidad Estatal de la Florida, un atacante armado disparó a tres personas en la librería de su universidad. Golpeado por el dolor de esta calamidad, D’Amico se convirtió en un defensor de leyes de sentido común con las armas de fuego para prevenir que otras comunidades sufran la misma tragedia. Esta experiencia directa con la violencia con armas de fuego, le dio una perspectiva única en sus siguientes roles como asistente de legislación en el Senado de Florida, donde jugó un papel clave en el bloqueo de legislación que habría puesto más vidas en riesgo al permitir que individuos pudieran portar armas de fuego en los campus universitarios, cortes y aeropuertos.

D’Amico representa una nueva generación de líderes que están comprometidos a superar, de una vez por todas, la epidemia de violencia con armas de fuego que enfrentan la Florida y la nación. Él sabe que la mayoría de los floridanos apoyan legislación de seguridad con las armas de fuego y busca ser elegido para ser su voz en Tallahassee—donde será incansable en la lucha por un cambio real.Raquel Pacheco (FL SD-36): Como una refugiada que llegó a los Estados Unidos a los 10 años, Raquel Pacheco tiene una profunda apreciación por este país de las oportunidades. A los 19, Pacheco se unió a la Guardia Nacional de Connecticut y se convirtió en la primera mujer en ser nombrada Soldado del año. Su dedicación al servicio público no ha cambiado desde entonces. Ha sido dueña de un pequeño negocio durante 25 años, presidenta de la Junta de personal de la ciudad de Miami Beach y la presidenta de Miami Beach United. Raquel ha visto el poder que tiene el trabajar duro para lograr un cambio real. Pacheco es una fuerte defensora de las reformas de seguridad con las armas de fuego y cree en el poder de las leyes de sentido común como una forma de salvar vidas. Como veterana, cree que las armas de guerra solo deben usarse en el campo de batalla por miembros del servicio debidamente entrenados, y sabe que las armas de fuego deben ser mejor reguladas para prevenir tragedias en el futuro. Como madre, ella vive con el temor de que la escuela donde su hijo estudia sea el próximo luchar de un tiroteo masivo y, en Tallahassee, luchará por la legislación necesaria para mantener seguros a los niños en la Florida.Janelle Pérez (FL SD-38): Janelle Perez es una luchadora con tremendo coraje y persistencia para superar los retos.

En 2015, sus médicos le diagnosticaron una forma incurable de cáncer, pero, después de casi tres años de quimioterapia, Pérez venció las probabilidades y ganó. Como madre de dos pequeñas niñas, Pérez está enfocada en luchar contra la epidemia de violencia con armas de fuego de la misma forma que sus doctores lucharon contra el cáncer: con soluciones efectivas, basadas en la ciencia y que le dan prioridad a la vida. Ella sabe que hay más por hacer para proteger a nuestros niños—y apoya soluciones bipartidistas de sentido común como la revisión universal de antecedentes y los requerimientos de licencias para armas de fuego porque han probado que salvan vidas. Como legisladora estatal, ella trabajará con padres de familia, maestros, trabajadores de la salud y defensores para resolver este problema de una vez por todas, para qu de ese modo los floridanos puedan tener las mismas oportunidades para vivir, triunfar y prosperar en un mundo libre y seguro.