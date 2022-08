(15 de agosto del 2022. El Venezolano).- El joven actor británico de 26 años, Tom Holland, conocido por personificar a Peter Parker en las recientes películas de Spider-Man, subió un video a sus redes sociales hablando sobre la salud mental y su decisión de eliminar de su teléfono tanto Twitter como Instagram.

Al inicio de su aparición, el joven comentó nervioso que estuvo “tratando de hacer este video desde hace una hora, y para alguien que ha pasado los últimos no se, 13/14 años o la cantidad de tiempo que he estado actuando, hace tanto que hago esto? si, probablemente es esa cantidad de tiempo. Parece que no puedo decir lo que necesito decir sin muletillas cada 5 minutos, así que lo intentaré de nuevo”.

En la publicación, que acumuló más de 18 millones de reproducciones, el actor explicó que ha “estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental”, ya que encuentra “Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador”, aseguró que lo “atormentan” y que debido a esto muchas veces entra en espiral cuando lee cosas sobre él online.

“Es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación” concluyó el actor. según Infobae.

“Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que hacer”, continúa hablándole a sus más de 67 millones de seguidores. Esta fue la primera aparición de Holland en la red social Instagram luego de inactividad en la misma.

Hola y adiós… He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar [email protected] Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas @thebrotherstrust está extremadamente orgulloso de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo. Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta y ayudarnos a continuar ayudando a estas increíbles organizaciones benéficas a prosperar. Los amo a todos, y hablemos de salud mental ❤️

En el post que acompaña el video, el actor escribió que “@stem4org es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo”. La publicación la concluyó con la frase, “Los amo a todos, y hablemos de salud mental ❤️”.