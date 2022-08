(12 de agosto del 2022. El Venezolano).- A ENFOCARSE de lleno en el torneo local. Tras su eliminación de la Copa Suramericana. Indudablemente que la profundidad que tiene el Táchira no la tiene otro equipo en el certamen. Sin embargo el cuadro aurinegro no ha estado a la altura. Por cierto que a sus 36 años el volante de primera línea Marlon Fernández, mantiene grandes condiciones. El nativo de San Antonio, es uno de los líderes de los andinos y opina que el primer paso es clasificar entre los cuatro primeros…Entrega, sacrificio y contundencia, tres de las armas de Juan Camilo Zapata, quien ante Caracas marcara uno de los mejores goles en lo que va de campeonato. El ariete cafetero no para de rendir con los Hermanos Colmenarez y se afianza como uno de los importados más brillantes de esta campaña. Los llaneros les ganaron los dos duelos a los rojos del Ávila. Méritos a todos los jugadores del ciclón azul, ya que ganarle a esta oncena en la capital de la república no es nada fácil…Yanniel Hernández de Apure, de los mejores laterales izquierdos del evento. El zamorano deja el alma por la camiseta de la furia llanera partido a partido. A propósito que tras su sobresaliente actuación ante los aurinegros, Antonio Romero llega a siete asistencias y el artillero Erickson Gallardo a nueve anotaciones, 26 de por vida con la furia llanera de Noel San Vicente, que sigue marcando la pauta como estratega, ya que tiene una nómina bastante cerca y promete pelear por el cetro campeonil…Importante el reto que tiene Martin Brignani con Portuguesa. El timonel gaucho está obligado en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el cuadro cinco estrellas…Gran abrazo para el ex –jugador Johnny Castellanos, quien viene masificando el balompié menor en Barinas. El referido fue un goleador histórico…A juicio del defensor Miguel Pernía, el Carabobo está muy cohesionado en esta etapa del certamen. El nativo de Turén, ha tenido buenas presentaciones con el granate. “Hemos venido de menos a más, esta es una gran organización y la junta directiva siempre cancela los pagos al día”, acotó…La defensa del Real Madrid se ve mucho más compacta, de acuerdo al técnico Carlo Ancelotti, quien destaca el nivel óptimo y las virtudes del zaguero alemán Antonio Rudiger…

MAGISTRAL lo de Anthony Santander con los Orioles de Baltimore. El jardinero margariteño cumple su quinto año en las Grandes Ligas y se ha convertido en uno de los mejores bateadores de la zafra, dejando buenos números. El jugador viene siendo muy paciente a la hora de seleccionar los lanzamientos, para aportar un rendimiento óptimo…Roger Maris, Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark McGwire, han sido los únicos peloteros en conectar más de 60 cuadrangulares en una campaña …Impresionante los grandes progresos que ha tenido como árbitro Edwin Moscoso. Seguramente va a llegar bastante lejos en esta exigente profesión…

GLADIADORES DE ANZOATEGUI ha llegado para ser grande en el baloncesto venezolano. Gran dupla en la dirección técnica la que conforman Nelson “Kaco” Solórzano y José “Cheito” Ramos…Windi Graterol es un puesto cuatro de gran capacidad rebotera. El internacional es uno de los bastiones de Espartans…Grandes actuaciones para Kelvin “Pollito” Peña uno de los lideres ofensivos de Centauros, quien a sus 42 años anda en buen momento…El versátil dominicano Luis Montero, quien jugara en la NBA, le da prestigio a la contienda y defiende la camiseta de Cocodrilos…Admirable lo del base armador norteamericano Rubén Nembhard, quien jugara quince temporadas con los Gaiteros del Zulia desde el 2000 al 2014, siendo un ídolo muy querido por la exigente fanaticada de la tropa furrera…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.