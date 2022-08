(12 de agosto del 2022. El Venezolano).- Las agencias que prestan servicios sociales en Miami-Dade informan que más personas mayores buscan asistencia financiera para la vivienda, citando circunstancias como aumentos de alquiler en una vivienda en la que han vivido durante años.

“Si vives del Seguro Social, honestamente, no sé cómo puedes permitirte vivir en Florida porque los costos de vivienda son altos”, comentó a WUSF Public Media la directora del programa Kathleen Sarmiento, de Alliance for Aging, con sede en Miami.

Diario las Américas reseñó que de hecho, el informe Social Security Benefits Continue to Fall Short of Covering Cost of Basic Needs for Older Americans, señala que Miami-Dade y Monroe, donde se encuentran los Cayos de Florida, son los condados floridanos donde el pago del Social Security rinde menos: solo cubre una media de 55% de los gastos mensuales del jubilado.

El 45% de los gastos son cubiertos por ayudas públicas, préstamos o endeudamiento, sobre todo para hacer frente al alquiler de vivienda.

Le sigue el condado Osceola, con Kissimmee a la cabeza, 63%, y Okaloosa, al oeste de Tallahassee, con 64%. Broward también reporta 64% y Palm Beach 69%.

No es nuevo que los jubilados, cuyos ingresos dependen del Social Security, tienen que hacer literalmente juegos malabares con el dinero para llegar a fin de mes.

Sarmiento informó que la agencia de atención recibe hoy el triple de llamadas que recibía antes.

Por lo general, las personas que llamaban en busca de asistencia médica, como consultas sobre servicios de salud en el hogar y asesoramiento sobre seguros.

Pero últimamente, las personas que llaman piden ayuda para costear la vivienda.

Esta situación no es única en Florida. Muchos estados de la Unión Americana y países desarrollados sufren la merma del valor de los ingresos que perciben los jubilados.

El National Council on Aging estima que los dos últimos dos años, de crisis por la pandemia de coronavirus y ahora inflación, pone de relieve la fragilidad financiera de las personas mayores.

Por ello, el consejo nacional sobre el envejecimiento provee una herramienta en Internet benefitscheckup.org que ayuda a conocer los servicios sociales disponibles donde viva, con solo introducir la zona postal, para hacer frente a los costos de medicamentos recetados, facturas de servicios públicos y alimentos.