(11 de agosto del 2022. El Venezolano).- Sony ha creado una página web exclusiva en la que recoge todos los títulos propios de PlayStation disponibles para PC, así como información detallada de estos videojuegos y próximos lanzamientos.

La compañía tecnológica japonesa anunció hace unos meses en una sesión informativa que planeaba realizar lanzamientos de sus juegos a gran escala, más allá de las consolas y a corto plazo.

Debido a este interés por expandirse a otros formatos, se ha registrado un constante crecimiento de su catálogo de juegos propios para ordenadores, entre los que se encuentran Horizon Zero Dawn, God of War o Days Gone.

Recientemente la compañía ha dado un paso hacia adelante en este sentido, ya que ha puesto a disposición de los jugadores una nueva página web exclusiva para juegos para PC disponibles a través de Steam o Epic Games Store.

En este sitio web se presentan los títulos que ya se pueden jugar en el ordenador, como Predator: Hunting Grounds o Helldivers, que presentan botones como ‘Saber más’, para acceder a información adicional, así como accesos directos a las mencionadas tiendas virtuales, reportó Europa Press.

Asimismo, introduce información sobre futuros lanzamientos, en los que especifica la temporada o la fecha concreta en la que estarán disponibles para todos los usuarios. Por el momento, en este apartado se muestran la versión remasterizada de Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales y Uncharted: Legacy Of Thieves Collection.

En esta página web también se introduce un apartado de preguntas frecuentes y sus correspondientes respuestas acerca de los juegos de PlayStation para PC.