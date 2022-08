(07 de agosto del 2022. El Venezolano).- Cómo va a interesarle a los comunistas invertir, promover e impulsar la educación si los que han logrado tomar el poder son en su mayoría iletrados pues su búsqueda es obtener beneficios como sea a costillas de otro, desde siempre buscan marear a quienes les escuchan y dar con la fórmula para enriquecerse y someter a quienes se opongan a su barbarie. Esto es lo que los caracteriza, la incultura, para ellos el estudio no hace falta ya que su fin no es crear oportunidades para otros. Los pocos que han pasado por la universidad la han utilizado como trampolín con fines políticos para penetrar espacios y adoctrinar juventudes, no por el real sentido de convertirse en profesionales de algún área y contribuir con la creatividad, el pensamiento critico y la solución de problemas siendo útiles y ejemplo para la sociedad. Vemos que para formar parte de la élite, de los cuadros de alta jerarquía del narcocastrochavismo es requisito “sine qua non” tener delitos en su haber, para ser parte de su organización criminal ni a palos les piden tener títulos universitarios. Ministros, gerentes de empresas del estado y aquel que aspire a tener algún cargo de alto nivel que haya obtenido un título, todos deben meterse la ética profesional por el trasero para formar parte de la cofradía.

Escrito por José Gregorio Briceño Torrealba

Los años nos han dado mucha experiencia y ese aprendizaje nos indica que cuando algún representante de la narcotirania anuncia que van hacer algo positivo para el pueblo hay que verlo y analizarlo con mucha prudencia.

Por eso temo ante la declaración hace unos días el gobernador del estado Monagas anunciando una comisión multidisciplinaria de atención a las universidades. ¿Serán atendidas, rescatadas o esa atención trae enmascarado el fin, la total destrucción? Es la gran interrogante.

Afirmo esto por e inmenso énfasis que como gobernador en dos períodos, (2004 – 2012) le dí a esta tarea de levantar la educación universitaria en mi estado y a los hechos me remito, una de mis primeras grandes obras fueron dos edificios en la Universidad de Oriente en Los Guaritos y a menos de dos (2) kilómetros de distancia, construímos la sede de la Universidad Simón Rodríguez la cual tuvo 32 años deambulando, pidiendo prestadas las instalaciones de liceos y escuelas para que los alumnos pudieran cursar sus estudios. Ayudar y apoyar el sector universitario en mi estado me generó graves problemas con el gobierno nacional, incluso llegaron a tomar represalias reteniendome el situado Constituciónal y la aprobación de los proyectos, ante la Ley Económica Especiales (LAEE) y el (FIDES) Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Ya esas dos leyes de distribución de recursos la narcotirania las eliminó para acabar con el estado Federal y Descentralizado como lo establece la nuestra carta magna. Esas cosas de la revolución que nunca llegué a entender porque también eran universidades públicas del estado venezolano pero el enanismo y sectarismo político no los dejaban ver más allá de sus narices y con esas informaciones Diosdado Cabello hacía su trabajo en el alto gobierno, llamando al 800 -PAJA para boicotear mi gestión.

Comprendí después de seis (6)años de gestión que era una política de estado destruir la educación en todos sus niveles, en infraestructura, arruinandolas al disminuirles paulatinamente el presupuesto, hasta quebrarles la moral y el empeño en seguir adelante. Su política universitaria está más que clara: Teniendo un pueblo ignorante es mucho más fácil doblegarlo y ponerlo de rodillas, imponiendole tener que mendigar a su vecina más ignorante aún, una bolsa de CLAP.

Si hay duda de lo que he señalado arriba, allí tienen las infinidades de violaciones a la contrataciones colectivas de todas las dependencias e industrias del el estado y el último depravado descaro hecho con la ONAPRE, que por cierto hay mucha gente que no sabe que significa. Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al ministerio de Hacienda, o sea, depende de Maduro y algunos revolucionarios creen que son los gringos y el fantasma del bloqueo económico.

Desde la cárcel del exilio me pregunto : ¿Quién puede entender que la revolución desconoció todos los beneficios laborales, encarcela todo los días a los sindicalistas, mandan a robar las escuelas, liceos y universidades con sus bandas crimínales y ahora sus gobernadores y alcaldes crean comisiones para rescatar lo que ellos mismos tienen años destruyendo?

Solo pasa en ese mundo al revés que existe en Venezuela, sólo los que se hacen los bolsas y los que también quieren vivir a costillas de otros lo creen y aplauden.

Mi fe está puesta en la única salida viable para esta mafia, la operación de ataque silencioso tal como lo hicieron hace días con el líder de Al Qaeda, Aymán al Zawahiri sucesor de Osama bin Laden o por alzamiento serio y organizado de militares venezolanos, mientras eso sucede sigo enfrentando sus acciones que solo han destruido a mi país. Lo hago a diario, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

