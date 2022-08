Caiga Quien Caiga

Son más peligrosas en su condición actual que en la precedente. Mujer u hombre, el perder la fuente es como un llamado a ejercer con mayor fuerza lo que tenían…El Poder

Las viudas del poder”, es decir, “aquellas personas arrepentidas de las maniobras en que participaron o despechadas por causas económicas o sentimentales.

Se trata de exfuncionarios, exsocios, exesposas, ex amantes, ex abogados, ex contadores y demás “ex”, que quieran romper los pactos de silencio que, generalmente, establecen en forma implícita autoridades y empresarios corruptos”. (Daniel Santoro).

Hay viudas en muchos lados. El “despecho” es otras tantas, productos de sus abusos, de sus dominios sobre algunos personajes de la política con poder.

Rafael Ramírez, el de PDVSA, es una viuda. Quién lo mantenía ya no está. Igual que él, por ejemplo, Giordani, Héctor Navarro, Andrés Izarra, entre otros.

Ellos no son ni más ni menos decentes. Ni más ni menos responsables. La mayoría fuera del país, impunes. Otros completamente alejados de los centros de poder, pero atentos a aparecer, no como fieras tras la presa, sino como fantasmas, recuerdos de lo que pudo haber sido y no fue…Quizá no será más nunca.

Quién sabe. El bus de las oportunidades tarda en pasar…siempre hay el momento para volver a montarse.

Quedaron como las “viudas” solas…

Muchos de ellos incluso financian, ayudan, a una parte de la oposición. Es normal. Se cumple aquello de que el “enemigo de tu enemigo es mi amigo”.

Peor aún, algunos apoyaron abiertamente candidatos distintos al chavismo, buscando de algún modo una exoneración de su responsabilidad. Rodrigo Cabezas, por ejemplo, uno de los destructores de nuestra economía con aquello de las “notas estructuradas”. Conozco de quienes fueron candidatos a alcaldes, diputados, etc. y acusaron, persiguieron, fomentaron el odio contra la oposición y hoy en el peor de los descaros, son parte de partidos de gobierno.

Llegando al colmo otros de ellos, de querer participar en las primarias.

La política maneja un plano distinto al religioso y no basta con “arrepentirse”. En todo caso, deben vivir su propio desierto y demostrar su fe, confesar sus culpas y pedir perdón.

Ninguno lo ha hecho.

Un consejo comunal

No fueron creados para resolver problemas de la comunidad. Su estructura lleva implícita resolverse un gestor, uno que ya no es líder, no lo fue o no lo será.

El mejor ejemplo lo encontramos en el Zulia. Hay en todas las entidades ejemplos de ellos.

Senecio ya es fantasma y no se ha muerto.

Su nombre delata su zulianidad.

Fue alcalde de un municipio fronterizo con Colombia. Asiento de muchas organizaciones criminales que intervienen en la política.

Guerrilla, narcos, mafias de sicarios, de ladrones de vehículos,…de todo.

Debo aclarar que son la minoría pues el 90% está dedicada al comercio y a la agricultura.

Las mafias, la guerrilla y el sindicato formado por la nunca terminada obra de la represa del diluvio, similar a lo que ocurrió en el puente «Nigale». Allí hay un zombie, de hogar copeyano, de formación adeca y luego chavista.

El Consejo Comunal Agroalimentario Nude Palito Blanco, fue fundado en el año 2006 por cooperativas productoras de cerdos que aglomeran aproximadamente 130 familias; en su momento fueron financiadas por la Empresa Mixta PETROBOSCAN que hizo el primer aporte con el Programa Siembra Petrolera (Capital Semilla), por un monto de cinco millones trescientos cincuenta mil bolívares (5.350.000 bs.), con el cual se adquirió el terreno, la construcción del primer galpón y la estructura operativa en el año 2007.

Desde el año 2007 y durante 15 años el Nude de Palito Blanco ha estado recibiendo recursos financieros, materias primas, bienes, así como asignaciones presupuestarias nacionales y regionales.

El Estado venezolano chavista, dentro de sus políticas económicas y sociales establece un perfil socialista basado en la cooperación como principio de intercambio vital entre el desarrollo del hombre y la sociedad, el desarrollo económico endógeno entendiendo éste, como la forma en que los ciudadanos y ciudadanas utilizan sus potencialidades y recursos territoriales para el bienestar colectivo.

Es prácticamente una plantilla nacional.

Los hechos

Para el año 2010 el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), le asigna recursos por un monto de 3.803.675,61 Bs. y fue ejecutado para los siguientes rubros: 120 cabezas de bovino doble propósito, 120 porcinos (madres y 4 verracos), 120 conejos doble propósitos, 5.000 gallinas ponedoras, 10.000 Codornices, 10 hectáreas de lechosa, 10 hectáreas de cebollín, 10 hectáreas de frijol, 10 hectáreas de maíz, 10 hectáreas de auyama y 10 hectáreas de pimentón.

De igual manera, para el año 2014, SAFONACC le entregó recursos por un monto de 68.878.000,00 Bs. fuertes para la inversión y materias primas; torta de sorgo y maíz: 7.200 toneladas, torta de soya: 2.400 toneladas, nepe de afrecho 2.400 toneladas. Un total de 12.000 toneladas de materias primas que debieron ingresar al Nude, lo que representa unas 400 gandolas de 30 toneladas cada una.

Finalmente, en el año 2021, dicho consejo comunal recibió por parte del Consejo Federal de Gobierno, un financiamiento para la ejecución de una obra de red de agua por un monto de 24.000.000.000, este último fue desviado y la vocera “María Virginia Mújica Acosta” (que es hija del exalcalde hasta 2021, el mencionado Senecio) abandonó el proyecto y se fue a Italia sin presentar cuentas ante el Consejo Federal de Gobierno ni la comunidad.

Estos son algunos de los financiamientos o asignaciones presupuestarias dadas al NUDE de Palito Blanco. Durante los 15 años transcurridos dicha organización comunal recibió aproximadamente 21.000.000 de dólares. Sin incluir los 6 camiones 0 kilómetro Súper Duty y la gandola Yutong.

La realidad

Habiendo evaluado el estado físico, podemos dar fe del total estado de abandono de los proyectos, la infraestructura y los transportes asignados.

Debemos preguntarnos si las 130 familias que comprenden dicha organización recibieron beneficios directos de tan grande inversión, si lograron ampliar sus parcelas, si aumentaron sus rebaños, sus hectáreas de siembra y si obtuvieron acceso al agua potable.

Realmente el NUDE de Palito cumplió con el fin que fue creado, si los veintiún millones de dólares (21.000.000) recibidos se hubiesen repartido entre las 130 familias a cada una le hubiese tocado: ciento sesenta y un mil quinientos treinta y ocho dólares (161.538,46 $). Así pues, a cada 21 familias le tocaría un camión Súper Duty .

Es importante preguntarnos a dónde fueron a parar tantos recursos, dado que las condiciones de las 130 familias no cambiaron en mucho y más aún las instalaciones del NUDE de Palito Blanco están totalmente abandonadas e improductivas. Dónde están los libros contables, a nombre de quien o quienes están las granjas compradas, dónde están los camiones. ¿Por qué no hicieron el acueducto?

Desde hace unos meses quienes dicen defender y proteger el NUDE han emprendido una campaña de desprestigio, acoso, amenazas e intimidación contra las familias que conforman el NUDE de Palito Blanco, no bastaron 15 años de malversar los fondos del estado, causa mucha molestia que apenas el pasado 2021 les asignan cinco millones de dólares (5.000.000) para un proyecto de agua y nadie rinde cuentas de esos recursos.

Luego de haber tenido la oportunidad de haber gobernado el Municipio Jesús Enrique Losada y durante 15 años haber dirigido, manejado y controlado el NUDE de Palito Blanco, hoy en día pretenden con amenazas veladas, con influencias en Caracas despojar a la comunidad de este importante logro comunitario.

Sobre Senecio, me escriben los afectados: “Con la provocación y la campaña intimidatoria por las redes sociales a las 130 familias que son los verdaderos dueños y responsables del NUDE se presentan como las víctimas de la nueva gestión Municipal y tratando de montar falsos positivos y provocando ser agredidos para continuar con su película de mentiras y desfalco del NUDE de Palito Blanco”.

Para Tarek

Una pregunta que le dejó a la “mano de hierro”, para mí muy caprichosa, pues actúa en ciertos y determinados casos, señor Tarek Williams Saab Investigue, pregunte, ¿qué hicieron con los 20 millones de dólares que eran del NUDE?

Ojalá no ocurra lo mismo que con «los muertos» de la “doña” en Monagas. La “mano de hierro”, allí era de “seda”.

