Lejos de disminuir, la campaña que anuncia la mejoría económica de Venezuela sigue creciendo.

Desesperados políticos o sus maquinarias, tanto del gobierno en ejercicio (ilegal o no), como los de la oposición llámese G4, plataforma unitaria y por supuesto los bautizados como “Alacranes” encabezados por Bernabé Gutiérrez y su versión chavista de AD, al igual que Voluntad Popular, Primero Venezuela, el lazarillo de Zapatero y su partido, entre otros, insisten en que Venezuela está mejorando.

Sectores empresariales y sociales hacen coro a esta canción que sigue en cartelera, en el “hit parade” de Nicolás.

Hace unos días leí un interesante artículo de Pedro Coy en The New York Times, donde él señala “Dicen que una persona con un reloj de pulsera siempre sabe qué hora es, pero una persona con dos relojes de pulsera nunca está segura. ¿Qué reloj marca la hora correcta?

COY desarrolla su opinión mencionando dos medidas para conocer el crecimiento de la economía estadounidense.

En Venezuela sucede algo similar.

Claro, no podemos comparar un país desarrollado como Estados Unidos y una nación menos que de tercer mundo como Venezuela.

Hago énfasis porque si a números vamos, Iván Duque deja una gestión excelente y sin embargo perdió su partido en las elecciones. Lo mismo le sucedió a Donad Trump, quien probablemente cobre venganza en el próximo proceso electoral.

El error

Para mí los economistas nunca te darán un buen diagnóstico de cómo está la nación, ¿Mejor o peor?

Ellos pueden encontrar una economía sana y, sin embargo, la gente puede sentir otra cosa.

Graficando con otro ejemplo, mucho más coloquial, tengo un amigo que se casó con una belleza de mujer. Todo un monumento. En días pasados hablé con él y me refirió la separación. Él se enamoró de otra con muchísimos menos dotes físicos que la anterior. ¿Por qué? Simplemente la felicidad no reside en la apariencia.

El que visita Venezuela y llega a Caracas a un hotel 5 estrellas, recorre la castellana, las mercedes, percibirá una extraña Venezuela. La de los “bodegones”, la vida nocturna de un sector de la población que, ante la imposibilidad de viajar, debe disfrutar aquí.

Igual si va a Margarita a Pampatar. O a Lecherías en Anzoátegui.

Esto pasa muchos en regímenes similares, de mano dura y radicalismo. Por ejemplo, en Teherán Irán.

Asdrúbal Oliveros, un economista de los más serios, nos explica muy bien el origen de esos fondos. Están vinculados al “lavado de dinero”, “narcotráfico”, minería ilegal y una lista de actividades contrarias al orden público y la legalidad.

¿Cuál es la forma ideal de saber si un país está mejor o peor?

Sencillo. Su gente. Visite los mercados, no los “mall” o “hipermercados”. Si quiere saber más visite una emergencia de un hospital público. Conozca una escuela pública. Intente subir a un cerro de Caracas, sin protección. Vea los modelos de los vehículos. Pregunte por los servicios de agua potable, de electricidad, de seguridad.

Esa verdad no se la dirán los políticos, porque todos, absolutamente todos, siguen bebiendo el mismo Whiskey u otro de mayor envejecimiento, viajan de vacaciones al exterior, tienen hijos en Universidades extranjeras, muchos hoy poseen mayores bienes de fortuna que cuando ganó el chavismo y no son empresarios ni comerciantes formales.

En todo caso su negocio es otro.

Así se puede explicar un poco porque nuestro país presenta los índices más altos de migrantes. En aumento cada día.

¿Si Venezuela estuviera mejorando, seguiría aumentando el éxodo diario de connacionales, aún en riesgo de sus vidas?

Hablé, conversé con el sector educación, con los profesionales y trabajadores, gremio médico, profesores universitarios.

Pregunte a los trabajadores de la administración pública sobre el decreto de la ONAPRE y lo que acaba de hacer.

¿Puede un profesional en Venezuela, comer tres veces al día, tener vehículo, comprarse una casa? Por ejemplo…con el sueldo que devenga…

Hable con los pensionados y jubilados. ¿Para qué le sirven las pensiones?

Las medicinas están al alcance de todos…

Es que, para ser felices en un país, lo prioritario no es tener una buena economía, sino un buen gobierno, una clase política responsable y comprometida.

“Un barrio en el que la gente es pobre, pero tiene empleo es diferente de un barrio en el que la gente es pobre y está sin trabajo”.

— William Julius Wilson, “Cuando el trabajo desaparece: el mundo de los nuevos pobres urbanos” (1996)

INCORPORACIÓN DE CHAVISTAS A PARTIDOS DEL G4:

No criticó el que se acerque y menos aún al que se le brinde la oportunidad de participar, ahora de este lado de la acera. En política como en el libro Eclesiastés de la Biblia, hay tiempo para todo. En pleno proceso de primarias hacer publicidad con estas incorporaciones no es prudente, mucho más cuando en algunos casos se trata de dirigentes ex chavistas que cuestionaron, atacaron, menospreciaron, difamaron y fomentaron el odio contra la oposición. Este mensaje tiene un destino claro. Se logran la candidatura y participan en las presidenciales del 2024, será otro momento. La mejor palabra es la que no se dice.

DEFINITIVO ACUERDO: Hay elecciones en el 2024 para presidente de la República, no así para la Asamblea Nacional.

OTRO CNE Está decidido cambiar los actuales directivos y colocar otros que cuenten con un mayor consenso, vistas las observaciones hechas de algunos líderes nacionales. Esta reforma la ejecutara con aceptación de la Plataforma Unitaria la Asamblea Nacional electa en el 2020.

CASO MONÓMEROS: Aparentemente una investigación realizada por el gobierno de Estados Unidos y con el visto bueno del presidente Colombiano Duque, arrojara resultados graves para líderes del G4, incluido Julio Borges, quien se retiró tarde, sin posibilidad de salvarse de la justicia. El desfalco pasa de los 12 mil millones de dólares.

CASO MONÓMEROS 2: Ante la risa que produce lo decidido por la An-2015 de averiguar y sancionar lo que no ha hecho en 3 años, la AN-2020, prontamente (imaginamos después de la toma de posesión de Petro) iniciara una investigación y pudieran resultar afectados muchos, incluida la “inhabilitación” para cargos públicos.

EL REGRESO DE ISMAEL GARCÍA Huele a arreglo, a acuerdo, con el régimen. No habría de otra si su regreso se materializa. Su enfrentamiento con Diosdado puede ser parte del “show” acordado.

SANCIONADA AMERICAN EXPRESS por permitir negocios a través de sus plataformas con gente ligada a la “Boli-burguesía”.

CARLOS ALAIMO, PRESIDENTE DEL PCD, dos mensajes:

“A los empresarios dirijo este mensaje para invitarlos a revisar la historia donde ese sector contribuyó a levantar a Venezuela y que el mundo reconocía “ta barato dame dos”. Preferimos esa a la de hoy. Los políticos construyeron la democracia y los empresarios la economía con políticas de Estado en visión compartida. Es la hora de ir en la pesquisa no del político con más fama y mejor en la encuesta, donde hasta el propio Chávez se benefició de ello. Es la hora de impulsar a políticos con solvencia moral, conocedores del Estado y formados en DEMOCRACIA. Tenemos uno recorriendo el país: Un Gocho: César Pérez Vivas”.

Subsidios salariales del gobierno interino se deben instrumentar para pensionados y todo el sector público directamente a las nóminas de las instituciones sin pasar por los partidos políticos. Esta solicitud encabezada por el Partido Centro Democrático -PCD- donde se sumaron sindicatos y gremios al igual que César Pérez Vivas debe ser retomado. La lucha por el control del oro de Inglaterra, de Citgo, de Monómeros, entre otros debe estar direccionada al beneficio de los venezolanos. Solo se cumplió un mes y este debe tener continuidad y estar en el presupuesto. El dinero que controla el G4 debe ser conocido y controlado, para que así ayude a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

RECORD GUINNES EN PERÚ se ha ganado el presidente Castillo: Ha cambiado en menos de un año, más de 52 ministros.

¿OPOSITORES DEBEMOS CALLAR? ante los delitos y errores de los líderes del G4 y de la Plataforma Unitaria, plantean algunos “trasnochados”, muchos estúpidos y que no “rebuznan porque los bautizaron”, que, en lugar de atacar a los nuestros, lo hagamos contra los chavistas. Su argumento no hay pruebas contundentes contra Guaidó y equipo. Falso. Que no las quieran ver u oír es otra cosa. El propio embajador de EU en Colombia declaro lo aportado. El escándalo de Cúcuta, entre otros. Ahora si es por falta de pruebas, muchos chavistas debieran entonces no criticarse porque no existen, no obstante, todos sabemos de su culpabilidad. El estilo de vida de muchos políticos dentro y fuera de Venezuela es una bofetada a la miseria del ciudadano. El Procurador de Guaidó, que solo le falta un “parche” en el ojo para mostrar su gestión, acusa a Borges. Calderón Berti ha señalado hasta la saciedad el robo. ¿Y entonces? Nuestra postura es: No basta con decir que somos distintos, tenemos que ser mejores. Los corruptos son muy inteligentes. Investiguen profundamente las fundaciones. Por posturas como las de ese grupo, tenemos más de 23 años a estos tipos en el poder. Seguiremos dándole duro a ambos bandos.

NO HAY JUSTICIA: Richard Grillet (Padre) fue sentenciado a 17 años de prisión por el delito de “financiamiento al terrorismo”. Por Dios, ese señor es pobre de solemnidad. Trabajó en la AN y nunca fue escuchado por ninguna fracción política al denunciar el asesinato de su hijo, el 1er. Tte (EJ) Richard Grillet García, jefe del comando de armas del regimiento aéreo en La Carlota Caracas. en manos del CONAS de la GNB. En Venezuela, la justicia no funciona, no existe.

VENEZUELA rumbo a un estado islámico, aunque usted no lo crea: No hay interés en revisar el convenio con Irán para entregarle, nada más y nada menos, un millón de hectáreas de tierra cultivable. Eso equivale al 90% del tamaño de la región del Táchira, que tiene 11.100 Km2. Serán los nuevos Welsares. Fundaran ciudades, construirán mezquitas y lo peor, asumirán la educación de los venezolanos que utilicen cómo mano de obra, llevando a los niños a las madrazas, renombran ríos y montañas, construirán sus aeropuertos y sus puertos, expulsaran al campesinado asentado en esas tierras por generaciones que les moleste o no necesiten, exigirán al principio pases especiales para circular, después llegará la inevitable exigencia del pasaporte para los venezolanos. Establecerán la sharia como código de conducta de la vida en esas tierras, que incluirá sanciones por encima de cualquier otro marco legal. Esto no es una novela de Tom Clancy.

Esto ya está sucediendo en las narices de los venezolanos que aún nos aferramos a esa nación que se llamaba Venezuela.

MEGANALISIS vía comunicado desmiente cifras de una encuesta, donde aparece en primer lugar María Corina Machado, seguida por Capriles y Rosales. Creo que allí hay una “mano peluda” en contra de la líder de Vente. Empero, aún falsa acierta en que son esos tres (3) nombres los que aparecen puntuando todas las encuestas, las serias y las vinculadas al régimen. Desde que la leí sospeche pues las cifras no contenían el nivel de rechazo.

SILENCIO SEPULCRAL sobre el tema de la ONAPRE y las denuncias en su contra por el sector laboral, por parte de la plataforma unitaria. Quizá me equivoque ya que únicamente he visto a Nicmer Evans manifestarse en contra. Lo mismo ocurre con el tema eléctrico. Cuando veo esas protestas de la propia masa chavista pienso muchas cosas y recuerdo aquellos “viejitos” a las puertas del parlamente en 1998 y todo lo que hicieron para facilitar la llegada del charlatán del siglo Hugo Chávez. Hoy es otra la escena. Lamentablemente la Guardia Pretoriana del Régimen, los militares, se callan y son cómplices de los delitos, a diferencia de lo que hicieron antes de 1999. Resurge con fuerza el nombre de María Luisa Diaz y según el excremento humano llamado Mario Silva, la acusa de ser financiada por otra “joyita chavista y robolucionaria” como Rafael Ramírez, hoy opuesto a Nicolás.

AL MINISTRO FRANCISCO TORREALBA pasa el tiempo y la gente sigue preguntando qué pasó con los durmientes del ferrocarril en Lara. ¿Sabrá algo usted?

