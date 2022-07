Las cosas cómo son, los hechos son los hechos, aunque en tiempos de miseria o de revolución comunista, cómo lo quieran llamar, todo está patas arriba y como a los porta estandartes de esa cofradía del fracaso mundial los guía la envidia, el rencor y el odio, no se puede esperar nada más que historias inverosímiles, claro, quienes sólo han trascendido cómo destructores de un país quieren destacar a toda costa a fuerza de falsedades pues no les queda más que ganar indulgencias con escapulario ajeno.

Escrito por José Gregorio Briceño Torrealba

Cómo la finalidad de mis escritos es mantener a la juventud informada sobre lo que considero importante desde el punto de vista de la información veraz y especialmente para los monaguenses dirijo esta parte de la historia contemporánea de Caicara de Maturín, mi adorado pueblo, el que me vió nacer y hablar de ese terruño siempre es una verdadera emoción, por las vivencias, tradiciones, costumbres que están grabadas con detalles en mi memoria y mi alma.

Para contextualizar esta remembranza debo recordar que fui el segundo alcalde electo democráticamente y el más joven de Latinoamérica el 06 de diciembre del año 1992, cuando los períodos eran de tres años y en diciembre del año 1995 tuve el derecho de ir a la reelección, después de una polémica y convulsionada gestión por la afrenta que sufrí de parte del gran super poder que tenía el otrora partido de gobierno en el estado (Acción Democratica) quienes no me perdonaban el haberlos derrotado con un grupo de electores en su pateadero, la cuna adeca del estado y del país, dónde gobernaron ininterrumpidamente durante 36 años.

Como amante de mi terruño y a sabiendas del gran potencial cultural y folclórico de la región, quise dejar aportes que aumentaran las tradiciones, instaurando en mi pueblo un festival Internacional de música llanera recia, en el cual la inspiración de las piezas a concursar fuera resaltando la historia de mi amada Caicara.

Gracias a Dios y a Santo Domingo de Guzmán, el 08 de marzo del año 1996, coincido en el primer semáforo de la entrada de Maturin, llamado popularmente el Banqueado, con el prestigioso locutor, hoy fallecido, José Ali Moleiro y le comunico mi idea del festival y nos estacionamos tan pronto cambió la luz del semáforo. Allí se comprometió en visitarme la semana siguiente en mi despacho y así cumplió. Me llevó una serie de nombres y en el que coincidimos fue en Sol de Caicara ya que por sus fértiles y prodigiosas tierras, labradas por nuestros campesinos, con el majestuoso sistema de riego de más de 12 mil hectáreas, el sol irradia día a día dándole ánimo y fortaleza a nuestros insignes productores.

Por ser José Ali Moleiro, conocido como el “Decano del Folklore” y siendo uno de los grandes animadores de los festivales de Venezuela, me suministro el contacto de un experto en la materia, oriundo del estado Guárico, de nombre Juan Yélamo, popularmente llamado “Juan Cuchara”, en presencia de José Ali lo llamé y a la semana siguiente llegó desde Valle de la Pascua.

En definitiva se escogió la fecha del festival que sería el último viernes y sábado del mes de julio, previo a las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Y así fue cómo el último viernes del mes julio del año 1996 quedó inaugurada la primera edición del Festival “Sol de Caicara” para regocijo de todos los caicareños y por ende del estado Monagas, este primer festival folclórico internacional Sol de Caicara le permitió a mi pueblo tener proyección nacional e internacional e impulsar la economía del pueblo en esa fecha ya que recibíamos visitantes de todo el país y del extranjero como Colombia, Panamá y México. Las premiaciones de cada renglón eran:

*Voz recia masculino y femenino 1ro., 2do. y 3er. lugar, *Canción inédita 1ero., 2do y 3er lugar,

*Pareja de baile 1ero., 2do. y 3er. lugar,

*Contrapunteo 1ro. 2do. y 3er. lugar, cómo parte de la organización se cubrían gastos de logística y estadía y se asignaba a cada participante un aporte para su participación. En cada edición se homenajeaba a algún artista de música llanera o personas destacadas en el Festival, entre esas personalidades homenajeamos al maestro Simón Díaz, inclusive a una calle del pueblo le colocamos su nombre.

Fue todo un acontecimiento y le fascinó esta actividad de música, alegría y movimiento al pueblo, las personas de la tercera edad eran las que plenaban las primeras filas, recuerdo varios respetados insignes caicareños que eran infaltables en cada edición, Teresa Figuera, Matilde Figuera de Urbina, Diego Figuera, Germán Guevara, entre tantos otros.

Durante los períodos como gobernador y mi hermano como alcalde durante ocho años dimos mayor fuerza y empuje al festival.

Dentro de lo mencionado al inicio sobre las falsedades que inventan estos charlatanes sin gestión, resulta que el nuevo alcalde decidió rescatar tan magno evento, lo cual inicialmente celebré y aplaudí, que el legado del Gato Briceño no lo dejen morir, eso sí, me extraño muchisimo y me imaginé que esa decisión proveniente de la casta destructora vendría con un piquete cargado de resentimientos, envidia, como todo lo que hace la narcotirania, pues no me equivoqué ya que tratan de enmascararle a los caicareños otra historia asumiendo cómo siempre que el pueblo es super ignorante y sufriera de amnesia para borrar, opacar ante la mente de los caicareños, los grandes logros de gobierno en todos los aspectos que le hicimos dos hijos de ese pueblo, nacidos en la calle Bolívar, hijos de un mismo vientre, que en casi 300 años de fundado, nadie le dió lo que ese digno pueblo se merecía.

La versión de estos payasos que intentan cambiar los hechos incluye inventar unos supuestos fundadores del festival Sol de Caicara, esto sólo se le puede ocurrir a unas mentes disociadas, resentidos, que jamás podrán superar el gran legado que dejamos no nada más a los caicareños, sino a todo el pueblo del estado Monagas. ¿Por qué le tienen tanto miedo o culillo al Gato Briceño en el estado Monagas? Ya en el mes de diciembre voy a cumplir 10 años de atroz persecución en el exilio, con dos frustrados intentos de secuestro en Costa Rica y ahora recientemente me acaban de montar otro expediente número: NP01 – P- 2020 – 001140 por los delitos, TRAICIÓN A LA PATRIA, ORGANIZACIÓN DE CUERPO ARMADOS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. O sea, el odio, el rencor en casi 10 años lo tienen más vivo que nunca.

Pues aunque ud. no lo crea amigo lector, la revolución del fracaso con su “gran inventiva”, fabricó después de 26 años de fundado, el festival a un CENUTRIO COPRÓFAGO como fundador del festival, el personaje escogido para esta farsa fue funcionario cuando fui alcalde y le encantaba maltratar el pueblo con su prepotencia y arrogancia, el mismo pueblo le colocó como “remoquete” o sobrenombre, PUENTE ROTO, porque no lo pasaba nadie y tuve que botarlo porque se robó un dinero de las nóminas de los empleados y obreros.

Tratar de confundir entre colaboradores y fundador es un vulgar acto de mediocridad. ¿Por qué no le hacen un buen homenaje a esos colaboradores que prestaron sus casas desinteresadame para hospedar a esos cientos de personas, con tal de dejar bien parada la hospitalidad y el buen nombre de los caicareños? Eso si se lo merecen y no estar inventando fundador o equipo fundador dejándose utilizar por la narcotiranía como unos mequetrefes.

Sería una sorpresa que alguna vez hagan algo por construir y no por destruir, dejo este lapso de historia aquí plasmado deseando que realmente la querida gente de mi pueblo asuma el control y rescaten actividades cómo estás que enaltecen nuestro gentilicio.

A estos buenos para nada los enfrento y denuncio cada día sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

