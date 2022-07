(31 de julio del 2022. El Venezolano).- Los creadores digitales venezolanos Juan Carlos Martínez y Jhon Da Silva se propusieron transmitir en vivo el podcast más largo del mundo, y lo lograron pasadas las 12:01 am del 30 de julio de 2022, al cerrar 40 horas de streaming continuas con El Podcast Eterno. Así se cumplió con la hazaña de superar el récord existente que le pertenecía al británico Mike Russel, quien logró transmitir en vivo 36 horas seguidas de podcasting.

El Podcast Eterno inició a las 8:00 am del 29 de julio, cuando se materializó meses de trabajo sobre una idea que se planteó el 29 de diciembre de 2021 entre Martínez y Da Silva. Además de los presentadores, participaron 35 invitados y un equipo de más de 50 personas. Se plantearon 40 horas de transmisión continua al cumplirse 40 años de la creación del origen del Internet, por lo que se habló sobre temáticas relacionadas como tecnología, tendencias de consumo, redes y plataformas sociales, así como también otras como cultura pop, música y datos curiosos, reseñó El Diario.

“Para mi estos dos son admirables, son mis amigos, me han ayudado muchísimo a entender la tecnología, me convencieron para hacer un podcast. Que ellos hayan resuelto batir el récord de estar allí 40 horas seguidas en esta superproducción es algo que solamente ellos podrían haber hecho ellos, no solo por el grado de locura, sino de tecnología, de entender este sistema, de ser organizados. A mí me llamaron y dije: ‘por supuesto que sí’ porque son los retos que a mí me conmueven y me parecen admirables. Eso es construir país, lo que nosotros estamos haciendo es eso, que haya un cambio de actitud total y todos dijimos vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, indicó la periodista y excursionista Valentina Quintero.

“Lo complejo siempre fue la preproducción, anticipar cada detalle y ponernos un paso adelante para solventar cualquier problema. Cuando se monta la producción uno se da cuenta de eso si hay una buena organización. Son muchos detalles, como coordinar equipo técnico, audiovisual, guionistas, equipo creativo, equipo de producción”, destacó la productora María José Noguera, quien indicó al cierre de la segunda jornada de El Podcast Eterno que no ocurrieron incidentes de gravedad.

El equipo que hizo el evento posible, que también trabaja junto a Da Silva y Martínez en la agencia de creación de contenido El Patio y la agencia de publicidad La Web, supo sortear las circunstancias que implican el hacer el podcast más largo del mundo. Dos de las grandes preocupaciones, comenta Noguera, fueron que fallara el Internet o se fuera la electricidad. Aunque eso no ocurrió, tenían un plan para actuar.