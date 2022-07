(31 de julio del 2022. El Venezolano).- Los nombres raros, para el resto del país, lo que pone de relieve la idiosincrasia, del maracaibero en la manía de bautizar los niños con nombres raros, utilizando el santoral cristiano o la unión de las primera letras de uno con otras de otro nombre, como las fuentes de la mitología griega y otros de países vecinos las casas comerciales la villa, el Perú, buenos aires, chicago, Junín, Siberia, Guayaquil, Jericó, María de los Ángeles, etc. Hermenegildo, Zanzíbar, y otros.

Escrito por Carlos Méndez Martínez.

Otra cosa risible, porque no son hallados en los diccionarios. como arbolario, farfullo, lambuceo, mapleto, persuadido, engurruñarse, curucutear, engreñarse, o marguir, el cipote, o el cimborrio, foleo, gorgoreo, fochera, jochaos, curtió, corranchon (a un viejo) abanico, maneto ñoco, mamerea, la muerte en coco, nos tiene hasta la hoyita, mingoña, chirito, zanca largo, pitirri, chocorocoy, venada, a las dos pasadas, no hay tutia, estáis hecho leña, brollero , chan con chan, como hicieras vos, no, si así es, pleitista, arrebatando, déjate estar o déjate quieto estar, volantín, petaca, paledoñas, arrebatao, fulano está pelando una lata, es hora de echarnos los cocios, canastilla, enlosaos, ico, maluca, rechola, rebuscos, ñapa, bellaco, cambullón por cambalache, boliaco, cobres tarita, cuartillo, estoy más corto que las mangas de un chaleco, habla más que un libro primario, tiene más picos que una arepa de coco, tiene cara de chupachupa, capilar por adular, ñereñere, pocillo, como es el golpe, , como es el maní. Otros como vais pues, que jaiba, estáis aviao, dejan la lidia, jareta, chinchorro, guachafa, la matanza, esfloretar, galillero, cogotazo, golillera. En fin no es fácil hablar con un maracucho.

Los días 27 de diciembre es el baile de san Benito, en 1826 comienza la navegación en el Zulia, cuando Samuel Glober trajo un buque conocido como el estimbot, en el cual viajo el libertador simón bolívar, desde Maracaibo por el rio Escalante, cuando vino de Cúcuta, este buque era comandado por el teniente de fragata. Tomas Vega, se hundió, después en puerto la ceiba. En el año 1924, en la era del petróleo, comenzó el desarrollo en forma del Zulia, se construyó el primer edificio, lo llamaban el rascacielos, donde se trataba de la botica nueva, de los hermanos Belloso, situada en la plaza Baralt. El Pbro. Dr. José María Angulo, vicario de la iglesia matriz.

En la época en que la parroquia santa lucia, estaba dominada por los zagaletones y guapetones del barrio, le fue designado un jefe civil de nombre José de Jesús Paz, quien era conocido como “el judío de la Maceta,” corpulento, de color moreno, quemado y fisionomía impresionante, que le puso fin al malandrelismo.en el sector del empedrado. Maracaibo siempre se ha caracterizado por ser un estado de poetas y trovadores decimitas y uno de estos poetas le saco un verso que decía: “el judío de la maceta, sentado en la jefatura, hace tan fea figura que hasta el diablo lo respeta.”

( Continuara)