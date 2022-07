(31 de julio del 2022. El Venezolano).- A juicio de Asdrúbal Oliveros, director-socio de Ecoanalítica, el crecimiento de la economía venezolana es una realidad innegable, sin embarco considera que el mismo es débil y desigual. “Hay un crecimiento, no se niega, pero no le llega a todo mundo, no impacta a todos los sectores ni tampoco llega a todo el territorio”.

“Creo que no es un espejismo la mejoría económica que vivimos. El que está vendiendo más, eso no es un espejismo, el que tiene mayor ingreso que el año pasado, eso no es un espejismo. Ahora la pregunta que hay que hacerse es si es sostenible la mejoría económica o si todos nos beneficiamos de esa mejoría”, dijo Oliveros en un encuentro con los medios de comunicación de Trujillo desde la Redacción de Diario de Los Andes.

El economista reitera que la evolución positiva de la economía venezolana es débil, por ser producto de un rebote de “algo que cayó 80%” y que ahora tiene algunos elementos de recuperación. Explica que es un crecimiento desigual en una dimensión triple.

“Desde el punto de vista social porque hay un segmento de la población importante (casi que la mitad) que no se está beneficiando de esa mejoría económica, porque sus sueldos son muy precarios y por lo tanto no pueden acceder al mercado; la mejoría es desigual también a nivel regional, no es el mismo dinamismo que podemos ver en Caracas, Lechería, Valencia comparado con Valera por ejemplo; son realidades totalmente distintas, la percepción es distinta, porque es una desigualdad territorial. La mejoría económica es desigual desde el punto de vista sectorial: sector comercio, tecnología, servicios, medios de pago, alimentos, salud están creciendo. Pero si usted agarra un constructor está muy mal, si usted agarra la banca se ha vuelto muy pequeña, si usted toma manufactura más allá de alimentos-medicinas, no está creciendo”.

El economista cree que el próximo semestre, por un tema estacional, es de mayor actividad económica. “Siempre el segundo semestre es de mayor actividad económica por ser el cierre del año con una temporada comercial importante, donde el Estado generalmente ejecuta mayor gasto. Vienen unos pagos que son importantes en la dinámica venezolana como utilidades, aguinaldos, bonos de fin de año, eso tiene un impacto y estímulo al consumo, porque no son los montos que se han manejado en el pasado”.

El Mundial de Fútbol a celebrar en diciembre próximo al coincidir con la época decembrina, se puede traducir en mayor actividad comercial, a criterio del economista, sin embargo alerta sobre los posibles peligros.