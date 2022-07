(29 de julio del 2022. El Venezolano).- Ya pasaron cuatro meses desde el polémico encuentro entre Will Smith y Chris Rock que manchó para siempre los premios Oscar. Durante todo ese tiempo, el Príncipe del rap permaneció lejos de los reflectores, mantuvo distancia con su familia y fue captado en una supuesta clínica de rehabilitación.

Pero las últimas horas reapareció en su canal de YouTube para disculparse públicamente con Chris Rock y todos sus familiares que se vieron afectados por la cachetada que le dio durante la 94° entrega de los premios Oscar tras escuchar una broma sobre la apariencia física de su esposa, Jada Pinkett Smith. Durante su discurso también confesó que hasta el momento no ha logrado establecer comunicación con el reconocido comediante.

“Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, comenzó.

La cachetada le dio la vuelta al mundo. (Foto: REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El protagonista de En busca de la felicidad (2006) también extendió sus disculpas a Julius Rock -madre del comediante- porque después de un proceso de meditación y reflexión entendió que su colega no fue el único que resultó afectado con la bofetada que le propició, también sus seres queridos.

“Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y sabes, esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta […] no estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia”, continuó.

Will Smith también se refirió a Tony Rock -hermano del comediante-, con quien aseguró tenía una estupenda relación de amista que teme no poder recuperar: “Tuvimos una gran relación… Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable”.

(Captura youtube: Will Smith)

Sobre el proceso que vivió durante los últimos meses comentó que estuvo reflexionando sobre todo lo que ocurrió y constantemente se cuestionó sobre cómo tomó la decisión de agredir físicamente a Chris Rock. Fue así que, sin justificar sus acciones, reiteró que no considera correcto manejar así las emociones, en especial cuando daña a muchas personas.

“No voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que ninguna parte de mí piensa que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, continuó.

Respetó a los señalamientos que surgieron en contra de su esposa porque supuestamente habría influido en su decisión para abofetear a Chris Rock al hacer un gesto de disgusto después de escuchar la broma, el protagonista de Aladdín (2019) aceptó toda la responsabilidad de su agresión y nuevamente se disculpó con la madre de sus hijos, reportó Infobae.

US actor Will Smith (R) sits alongside US actress Jada Pinkett Smith with the award for Best Actor in a Leading Role for “King Richard” during the 94th Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 27, 2022. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Tomé una decisión por mi cuenta a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris, Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por el calor que nos trajo a todos.

También se disculpó con todos los artistas que estuvieron nominados para el Oscar 2022 en sus respectivas categorías, pues de cierta manera la agresión física que cometió contra Chris Rock opacó su reconocimiento. Cabe recordar que Will Smith ganó la estatuilla dorada a “Mejor Actor” por su protagónico en King Richard.

Will Smith negó la participación de su esposa