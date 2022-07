(27 de julio del 2022. El Venezolano).- El dirigente político de la oposición venezolana, Ismael García, denunció irregularidades en el caso de Monómeros, especialmente la destitución de Guillermo Rodríguez de la empresa colombo-venezolana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, detalló que algunos diputados no quisieron sesionar por dos razones, una no recibir el informe de rendición de cuentas de el procurador y dos no discutir el caso Monómeros, para no aprobar el informe de la comida Contraloría”

De la misma manera, destacó que “el jueves pasado aprobamos y solicitamos la DESTITUCIÓN DE GUILLERMO RODRÍGUEZ LAPREA Y NORA BRACHO POR UN DINFIN DE IRREGULARIDADES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN, pues bien ustedes en algún momento tendrán que sesionar y hacer por ahora les informo que la Fiscalía nacional de Colombia adelanta toda la investigación y la comisión de Contraloría allí presentará ese informe, no importa que ahora Diodado Cabello también apoye al Sr Laprea en tal caso ellos son caimanes del mismo charco y al final la verdad se impondrá”.