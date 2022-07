(25 de julio del 2022. El Venezolano).- El Cuatro venezolano será el protagonista de una noche memorable el próximo jueves 28 de julio, cuando Jorge Glem tome el majestuoso escenario del Hollywood Bowl para estrenar “Odisea: Concierto para Cuatro y Orquesta Venezolana”, con la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles.



Esta obra única fue encargada por el compositor y pianista Gonzalo Grau, también venezolano, a través de la compositora mexicana Gabriela Ortiz y su director, Gustavo Dudamel, quien tomará el relevo esta noche, en la que su segunda parte incluye la cantata Carmina Burana de Carl Orff.



“Realmente fue una gran sorpresa para mí cuando Gonzalo Grau me llamó hace un año para decirme que la Filarmónica de Los Ángeles había encargado un concierto para el Cuatro y la Orquesta de Venezuela donde iba a ser el compositor y yo sería el solista”, comenta Jorge Glem, que desde 2016 vive en Estados Unidos, donde sigue creciendo su impresionante carrera profesional con conciertos en todo el mundo.



La pieza traza un recorrido por diferentes géneros de la tradición musical venezolana, desde ritmos orientales, como el estribillo, el joropo de Sucre, malagueña, jota, merengue y percusión afrovenezolana, entre otros ritmos tejidos por el virtuosismo del Glem, que confiesa su increíble emoción en este desafío artístico.

“Para mí es un gran reto poder estrenar este concierto que dura aproximadamente 20 minutos. La composición es hermosa, con un alto nivel de dificultad. Mostré a Gonzalo, un músico al que admiro y respeto mucho, varios elementos de las músicas tradicionales del este del país y de otras regiones. Se inspiró en eso y creó este maravilloso trabajo, que me ha permitido desarrollar algunas de las técnicas que uso como solista.”



El ganador del Grammy Latino y miembro del icónico grupo C4 Trio , quien en Venezuela, siempre estuvo involucrado y colaboró con The National Orchestra Systems, dice: “Tuve mucho apoyo del gran maestro, José Antonio Abreu, a quien estoy muy agradecido. Ya había tocado y participado en varias giras con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel, incluyendo una memorable aparición en la ceremonia del Grammy Latino 2011. Siempre tuvimos una gran conexión musical. Habíamos hablado de la posibilidad de hacer un concierto para cuatro y orquesta y ahora la oportunidad está finalmente aquí”. Además, Glem dice que esta composición, que ahora, se une al repertorio de obras para cuatro solistas y orquesta, y que incluye piezas como la creada por Vinicio Ludovic a mediados de los 90, estrenada por Cheo Hurtado y la Sinfonía de Simón Bolívar, es un evento especial, que asume con gran responsabilidad y que merece no solo él como cuatro jugador, sino que también es “un gran honor para nuestro cuatro venezolano y para todos aquellos que han cultivado y siguen difundiendo esta rica tradición de cuatro cuerdas dentro de su arte”.

“Estoy emocionado porque voy a tocar música venezolana con una de las orquestas más importantes del mundo, dirigida por el gran Gustavo Dudamel, una persona que amo y admiro mucho, y en un escenario icónico como es el Hollywood Bowl, donde actúan los mejores músicos. Actuar con el cuatro venezolano en la mano, frente a 17.500 personas es sin duda algo increíble e histórico”, concluye el ganador del Grammy Latino Glem.