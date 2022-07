(25 de julio del 2022. El Venezolano).- César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y quien aspira a convertirse en el candidato de la Unidad opositora para las elecciones presidenciales de 2024, pide que a ciudadanos como él, que no pertenecen a la cúpula de la oposición ni es parte del G4 (conformado por los partidos AD,UNT, PJ y VP), se les permita participar en unas elecciones primarias abiertas, inclusivas y transparentes.

Versión Final reseñó que estas declaraciones las ofreció en una entrevista con el periodista, Darwin Chávez y su programa Verdades y Rumores, realizado el pasado 18 de julio de 2022, Pérez Vivas, indicó que desea ser el candidato presidencial de la oposición “porque el país está muy mal y porque mucha gente que ha tenido estos años el protagonismo y la oportunidad de acceder al liderazgo para conducir la República, no han acertado en el cambio que el país anhela”.

Siento que mi esfuerzo y mi lucha por el país, me dan autoridad moral y política para competir en una lucha democrática, transparente, con el objetivo de derrotar a Nicolás Maduro, que representa la negación de nuestra historia, la negación de la democracia, la negación de la dignidad de la persona humana.

El exgobernador del estado Táchira considera que el no poseer una adscripción a las nomenclaturas políticas, “no significa que no tenga una raíz, un enclave”, cree que si alguien tiene en Venezuela una relación humana, política, directa, con sectores democráticos, a lo largo y ancho de esta nación, en todos los Estados y en todos los municipios, “es este humilde servidor, porque yo he estado en la lucha política desde los 18 años y he estado viajando por Venezuela”.

Para la realización de los comicios donde se elegirá el abanderado opositor, opina que es conveniente solicitar al Consejo Nacional Electoral CNE, las escuelas y los colegios para realizar las elecciones e igualmente que se nombre una comisión de primarias que dirija el proceso de la Sociedad Civil venezolana.

