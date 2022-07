(22 de julio del 2022. El Venezolano).- IMPRESIONANTE el repunte que ha tenido el Caracas, desde la llegada de Juan Pablo Añor. Se siente la fuerza que tienen en organización y estructura. Los avileños estaban en el puesto doce hace un mes y ya amenazan con meterse entre los cuatro primeros a punta de victorias, para satisfacción del director técnico Francesco Stifano…El Deportivo Táchira es un rival implacable en su fortín y así lo demostraron ante Metropolitanos, cuando se impusieron con una goleada contundente…Un gran semestre para Juan Reyes, el cancerbero del Zamora, quien ha lucido muy seguro bajo los tres palos. “Gracias primeramente a Dios. He trabajado duro y nuestra meta es ser campeones. El torneo ha estado muy parejo”, señaló. Por cierto que el entrenador Noel Sanvicente, no seguirá el próximo año con la furia llanera. “Ni que quede campeón continuare. Hay muchas cosas en las que se debe mejorar. Faltó más apoyo a mi proyecto, por eso me iré”, me dijo el guayanés, sinónimo de trabajo y constancia, quien se ha ganado un sitial importante, ya que es el timonel más ganador en el torneo criollo. “Chita” se merece respeto por todas las cosas buenas que ha logrado…El pasado siete de julio estuvo de cumpleaños Edson Do Nascimiento, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El astro brasileño debuto con su selección cuando apenas tenía 16 años, 8 meses y 17 días de nacido, en duelo donde su escuadra perdió dos por uno ante Argentina y Pele marcó una joya de gol…Carabobo no la pasa bien. El granate ha bajado el ritmo, lo mismo ocurre con Aragua, mientras que se espera el despertar de Lara, tras la contratación del profesor Eduardo Saragó, quien llega con la misión de salvar del descenso a la pandilla crepuscular…Que gran nivel de Dayana Rodríguez con la Vinotino femenina y felicitaciones al amigo Renzo Di Vicenzo, personaje muy ligado al balompié local, quien arribó a medio siglo de vida…

GRAN ESFUERZO colectivo de Gladiadores y esperan batallar para lograr cosas importantes. El elenco de Anzoátegui se ha visto muy compacto en todas sus líneas. Gregory Vargas es una de las figuras emblemáticas de la divisa oriental. Se viene observando poca asistencia en los diferentes escenarios…En Valencia los seguidores del expreso azul han venido respaldando a la tropa de Trotamundos. Cuenta el asiduo Eduar Lugo que cuentan con una maquinaria súper blindada…El aporte de los importados ha sido vital en el accionar de Centauros. Me refiero al norteamericano Dominique Morrison y a los argentinos Martin Fernández y Juan Arengo. Los llaneros han batallado en la carretera y a juicio de su propietario, el doctor Juan Carlos Cuenca buscaran llegar lejos. “Hemos tenido un gran arranque como visitantes y esto nos llena de orgullo”, dijo el dirigente nativo de Puerto La Cruz…

SE DA COMO UN HECHO la salidade Juan Soto de los Nacionales para el 2023. Es probable que el poderoso jardinero dominicano sea firmado por los Yanquis. Padres también tiene gran interés…Sexto juego de estrellas para peloteros de jerarquía como Manny Machado y Giancarlo Stanton…Una primera mitad de campaña fantástica para el llanero Martin Pérez, con 7 victorias, 2 derrotas, dejando efectividad de 2.68, en 111 entradas de labor, propinando 95 ponches. El lanzador zurdo venia de una zafra poco productiva con los Medias Rojas de Boston y ahora en Texas ha lucido dominante y ganador. Una de sus armas principales es que sido más agresivo a la hora de atacar la zona de strike…Los cinco peloteros menores de 25 años y con mejor futuro son Juan Soto, Vladimir Guerrero (hijo), Ronald Acuña, Julio Rodríguez y Jeremy Peña…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.