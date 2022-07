(22 de julio del 2022. El Venezolano).- La cantautora puertorriqueña Kany García dio uno de los mensajes más sensibles e inclusivo durante los Premios Juventud 2022, al hablar sobre los derechos de la mujer y de la comunidad LGBTTTI+, que fue ovacionado por todos.

Sucedió durante la gala de estos galardones que se realizaron en San Juan por primera vez, y tras recibir el galardón de Agente de Cambio, dio un discurso muy empoderado dirigido a las mujeres, a los políticos y a la comunidad.

“Quiero agradecer que me entregue el reconocimiento una mujer que admiro tanto, que representa la diversidad, la inclusión y la visibilidad, una mujer que está haciendo historia como eres tú Villana, qué orgullo que seas parte de mi comunidad. Agradezco a mi equipo, a mis músicos que me acompañan no solo en el escenario sino en los albergues en las cárceles”, expresó, de acuerdo con notistarz.com

“Quiero recordar a cada mujer y a cada niña que no merecemos vivir con miedo, que los gobiernos están para servirnos y no para restarnos derechos decidiendo sobre nuestro cuerpo. Todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada, por eso es que debemos ser más. Soy una suertuda, porque tengo amistades y familia.

“Agradezco a mi esposa, la persona que más admiro y reconozco que lo que yo vivo no es la realidad de cada mujer lesbiana, bisexual, latina, puertorriqueña, pero todo lo que a mí me pasa es un paso adelante por cada colectivo que en mi persona se afecta. Este discurso está lleno de amor y de perdón”, indicó y se llevó los aplausos del público.

El homenaje a la célebre compositora comenzó con las cantantes Goyo, Cazzu y Ángela Aguilar quienes interpretaron fragmentos de éxitos de la cantautora boricua. Kany se les unió y seguido subió al escenario Villano Antillano.