(22 de julio del 2022. El Venezolano).- La Alcaldía del municipio San Francisco a través del Instituto Público Municipal de Deportes (IMDEP) continúa con su política de recordar glorias deportivas del municipio e impulsa el cuadrangular de Sóftbol Copa Valmore Muñoz

El ex jugador de Béisbol y Softbol es considerado uno de los mejores jugadores del renglón aficionado de la región llegando a representar al estado Zulia y al país en diferentes eventos. “Bueno esa es una noticia que a mis 78 años no esperaba, de pronto no la merezco, pero me parece que sí reflexionó en la sala de su hogar ubicada en el municipio sureño”.

Su apellido Muñoz es referencia en el ambiente deportivo y social del estado Zulia, conocidos como la muñocera. Valmore recuerda como en sus primeros años comenzó a jugar béisbol conjuntamente con su hermano (Rafito Muñoz +) en el sector El Bajo al sur del municipio San Francisco y a orillas del Lago de Maracaibo.

“Rafito organizaba los juegos de béisbol, el lanzaba y yo era el cátcher, pero como no había muchos receptores lo hacía para los dos equipos y sin careta ” recordó con una sonrisa en su rostro

Además rememoró que su primer equipo fue Almendares en el nivel juvenil pasando luego al nivel clase A y doble A. En sus inicios fue lanzador aunque confiesa que le costó aprender a lanzar curva, pero la recta era de buena velocidad.

Su talento lo llevó a formar parte de Empresas Polar donde laboró durante 40 años y formó parte de los equipos de Béisbol y Sóftbol de la compañía participando en diferentes torneos.

Una lesión lo obligó a dejar de lanzar, pero su ofensiva hicieron que jugara en la primera base. “Yo bateaba mucho, era el diablo, pero me lesioné del brazo en un nacional y jugué primera base” enfatizó

Entre las marcas establecidas por Muñoz se encuentran haber sido campeón bate en la categoría Juvenil, clase A y doble A en años consecutivos.

Profesional

Valmore indicó que tenía las condiciones para jugar en el béisbol profesional, pero fue su hermano Rafito quien dio el salto al siguiente nivel con los Tiburones de La Guaira.

” Le dije a Pedro Padrón Panza, dueño de Tiburones que había firmado al hermano equivocado que yo era mejor que mi hermano, pero ese día no me pusieron a lanzar y pusieron a un zurdo de apellido Infante y lo firmaron a él también ” agregó

Antes de terminar la amena conversación, el zuliano recordó una anécdota defendiendo los colores de Venezuela en unos juegos Centroamericanos en República Dominicana.

“Había un pitcher de México se llamaba Tito Florense me ponchó dos veces, me iban a sacar del juego, pero me dejaron y al siguiente turno le di jonrón”

Valmore Muñoz también aportó al deporte nacional como mánager ganador de varios campeonatos nacionales.

Otro pitcher al cual le pudo conectar con solvencia fue al salón de la fama de las Grandes Ligas y figura de los Orioles de Baltimore durante un intercambio disputado en el estadio Alejandro Borges, defendiendo Palmer al equipo Rhode Island

El cuadrangular de Sóftbol se disputará el sábado 30 de julio desde las 9:00 AM en el estadio de la Urbanización La Coromoto y contará con la participación de los equipos de IMDEP, Alcaldía de San Francisco, Manzanillo y Sertechi.