(21 de julio del 2022. El Venezolano).- El tenista serbio Novak Djokovic enfrenta un nuevo inconveniente para ingresar a otro país y no podrá jugar el US Open debido a que no está vacunado y es una condición indispensable para ingresar en varios países y que no podrá ingresar a Canadá si no cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el COVID 19.

Este próximo 7 de agosto será la cita para el Masters 1.000 de Montreal y desde el torneo ya han avisado a Djokovic que no podrá participar si no soluciona su situación relacionada con la vacunación. “La situación es muy clara: o Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios”, indicó Eugène Lapierre, director del torneo canadiense.

Miami Diario indica que, la temporada de Djokovic se vuelve a complicar después de su victoria en Wimbledon, pues no podrá sumar puntos en ninguno de los torneos de Norteamérica.