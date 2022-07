(21 de julio del 2022. El Venezolano).- Miguel Henrique Otero presidente del diario El Nacional desde Madrid aprovechó la oportunidad para denunciar todas las calamidades que les ha tocado vivir desde la llegada del régimen chavista al poder. “Hemos sufrido todos los atropellos inimaginables para que desaparezcamos nos quietaron el suministro de papel, nos acosaron, persiguieron a nuestros periodistas, nos arrebataron nuestras instalaciones y la guinda de la torta es que nos bloquearon la pagina web”.

Este último ataque fue parte de las nuevas estocadas lideradas por el chavismo a principios de año. Junto a este bloqueo también fueron afectados medios como Crónica Uno y Efecto Cocuyo, ambos tienen en común que su línea editorial ha sido crítica con las acciones gubernamentales

Otero denunció que la compañía de servicios telefónicos, Telefónica, dueña de Movistar mantiene bloqueadas tanto El Nacional como otros portales independientes de Venezuela. En el caso de El Venezolano News Miami, es Digitel la empresa que mantiene el bloqueo.

“Hay que preguntarle a su presidente si su discurso democratizador de acceso a las redes tiene que ver con lo que hace en Venezuela. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no me responde? ¿Los accionistas están de acuerdo en la violación a la libertad de expresión y contra los derechos de los humanos”.

Otero aprovechó la oportunidad para dirigirse al dueño de Telefónica, José María Álvarez Pallete y decirle que él pasaría a la historia como el hombre que bloqueo a los medios de comunicación en Venezuela.