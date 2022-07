(20 de julio del 2022. El Venezolano).- En agosto de este año, La casa del dragón (House of the Dragon) contará la historia del antes de Game of Thrones, la exitosa serie que se emitió a lo largo de ocho temporadas a través de HBO. La nueva producción también estará basada en la saga literaria del escritor británico George R. R. Martin y ahondará específicamente en la dinastía de la familia Targaryen, cuyo linaje llegó a su fin con Daenerys, la Madre de dragones.

En un nuevo detrás de cámaras publicado por HBO Max, vemos a Martin junto a Ryan J. Condal (showrunner y productor ejecutivo) y el director Miguel Sapochnik discutir el desarrollo de este contexto ambientado 200 años de los eventos originales que se vieron en el título original. Además, se ofrece un vistazo a los enormes sets de filmación y la construcción de la arquitectura medieval, así como algunas escenas que grabaron los nuevos actores que integran la franquicia televisiva.

El primer episodio de “House of the Dragon” se lanzará el 21 de agosto. (HBO Max)

“Estoy entusiasmado. Siempre es un poco aprensivo cuando entregas a tu bebé a unos nuevos padres adoptivos. Pero estoy involucrado en eso. Es genial tener a Ryan, que es un gran escritor y alguien que realmente conoce mi mundo”, se escucha decir al autor que estuvo detrás de la creación del brillante universo fantástico unido por el Trono de Hierro y las disputas a lo largo y ancho de Westeros.

House of the Dragon y el origen del poder de los Targaryen

La historia de House of the Dragon se centra en el pasado, dos siglos antes de que Ned Stark sometiera a su familia a tomar rumbos distintos y Daenerys estableciera su unión con Khal Drogo. Todos los personajes que veremos en esta etapa aparecerán por primera vez en carne y hueso, aunque muchos de ellos han sido mencionados previamente por su relevancia histórica dentro de la misma serie madre o los libros.

La historia seguirá a Viserys I y sus herederos legítimos en la mejor época de este clan que controló a los dragones. (HBO Max)

El primer adelanto que reveló HBO dejaba ver que ocurrirá una guerra por la sucesión al poder, ya que Viserys I anuncia a la princesa Rhaenyra como su sucesora legítima y no al príncipe Daemon, a quien verdaderamente le correspondería frente a los parámetros habituales de la monarquía de siempre primar al heredero masculino. Asimismo, finalmente se conocerá cómo era la época en la que esta casa gobernaba al mundo con la habilidad para domar a los dragones, precisó Infobae.

De acuerdo a la novela original Fuego y sangre que se publicó en 2018, la trama se resume así: “Nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder, y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos”. De esta manera, pretende responder qué sucedió en los hechos de la Danza de los Dragones y cómo era la vida antes, cuando los dragones surcaban los cielos”.

House of the Dragon contará con las actuaciones principales de Matt Smith como Daemon; Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine como Viserys Targaryen; Eve Best como Rhaenys Targaryen; Steve Toussaint como Corlys Velaryon; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Rhys Ifans como Otto Hightower; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; y Sonoya Mizuno como Mysaria. Otras estrellas que forman parte del elenco son John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch y Bill Paterson.

El primer episodio de la serie se estrenará el próximo 21 de agosto por la señal de HBO y por la plataforma HBO Max.