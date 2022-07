(20 de julio del 2022. El Venezolano).- Un miembro del equipo del programa La Ley y el Orden: Crimen Organizado fue asesinado a tiros mientras trabajaba en el set de la serie en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con Deadline, el hombre de 31 años que fue identificado como Johnny Pizarro, era un trabajador de control de estacionamiento que se encontraba sentado en su automóvil en el set cuando una persona no identificada se acercó alrededor de las 5:15 a.m, abrió la puerta y comenzó a disparar. Todavía no está claro si fue asesinado en el set durante la filmación o si apenas se preparaban para filmar.

El equipo se pronuncia

La cadena a cargo del programa, NBC y Universal Television, emitió un comunicado en donde lamentan la situación y señalan se encuentran trabajando con la policía local del lugar, reseñó Globovisión

“Nos entristeció mucho y nos conmocionó escuchar que uno de los miembros de nuestra tripulación fue víctima de un crimen temprano esta mañana y murió como resultado. Estamos trabajando con la policía local mientras continúan investigando. Nuestros corazones están con los familiares y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante este tiempo”. explicaron a los medios en el texto.

Por el momento, el motivo del ataque no quedó claro y todavía no se ha realizado ningún arresto dado que las investigaciones apenas comenzarán a realizarse.

La Ley y el Orden: Crimen Organizado estaba filmando su tercera temporada del spin-off de la famosa franquicia sobre policías que resuelven crímenes de la ciudad de New York. El programa está protagonizado por Christopher Meloni como Elliot Stabler, un miembro de la unidad de crimen organizado.