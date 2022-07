(20 de junio del 2022. El Venezolano).- Alejandra Ghersi es una venezolana que no para de trabajar en el medio artístico para dejar el nombre de su país en alto. Modelo internacional, top model y ahora en su nueva etapa como manager de otros talentos, busca alcanzar las metas que se propone dentro y fuera de las pasarelas.

“Estoy en una etapa mágica donde puedo crear y materializar grandes proyectos y sueños”, expresó la joven que inició su carrera en 2009 y ha sido embajadora de prestigiosas marcas internacionales como Dior, Victoria Secret, Lancome, Bobby Brown, entre otras.

Además en su país fue imagen de Perfumes Factory, Beco, Malta Regional, Macuto, entres otras reconocidas marcas.

Manifestó que en 2017 comenzó a descubrir sus habilidades para crear relaciones exitosas y a largo plazo con marcas y eso la motivó a crear su propia empresa. Relató que “gestioné relaciones entre marcas y mi mejor amiga y top model internacional Ninoska Vásquez, es allí cuando mi carrera da un giro de ser talento a ser Manager, cada día más apasionada por esta nueva etapa, siempre avanzando a mejores oportunidades, fueron llegando a mi más talentos reconocidos”.

Alejandra afirmó que en 2020, formó la compañía Ghersi Management, agencia que capta celebridades e influencers. En la actualidad cuenta con más de 30 talentos a nivel mundial y más de 50 campañas con diferentes marcas internacionales.

La venezolana que en su trayectoria ha sido portada de numerosas revistas reconocidas a nivel nacional y en el exterior, indicó que este 2022, la compañía tiene consultoría y mentoría para marcas e influencers que necesitan aprender a cómo crear contenido de alta calidad, fundar sus marcas personales o simplemente hacer un refrescamiento de su marca.

Modelo y manager exitosa

Dijo que para representar a un artista que está iniciando, la agencia se fija en la pasión que él o ella sienta por su carrera, en su sueño: “Que demuestren con hechos que son personas constantes, pacientes, abiertas al cambio y que sepan disfrutar el camino”, expresó la modelo que indicó que su fortaleza es su constancia y su debilidad “es la necesidad de tener el control”.

Comentó que la relación entre manager y artista es una alianza importante. Se trata de trabajo en equipo, ya que es la clave para mantener una buena comunicación entre ambas partes.

La actriz venezolana Rosmery Marval es una de las celebridades que trabajan junto a Ghersi: “Es una excelente profesional y ser humano, me encanta trabajar con ella, actualmente en Ghersimgmt gestionamos el management y la dirección creativa de su contenido en redes sociales, estamos muy orgullosos de trabajar con ella es un honor”, señaló.

Añadió que la humildad, dedicación y su gran personalidad han sido clave para el éxito que ha tenido Marval en su carrera. También ha llevado las carreras artísticas de las modelos Georgina Mazzeo y Shannon de Lima.

Alejandra expresó que uno de sus mayores logros en el ámbito profesional es haber creado su compañía, pues esto la ha llevado a ayudar a materializar los sueños de otras personas y darle vida a sus ideas.

“Cada talento tiene requerimientos y necesidades únicas, pero dentro del panorama de mi día a día esta negociar, cerrar contratos, enviar facturas, hacer cronogramas para el contenido, crear conceptos para contenido, proceso de pre producción de fotos, producción, post producción, seleccionar el contenido, editarlo, estructurar cronogramas y agendas, apoyarlos en lo que ellos requieran para que puedan crear el contenido de la mejor calidad, y seguramente se me están pasando al menos 100 funciones técnicas más que ejercemos en la compañía diariamente”, acotó la top model que ha protagonizado videos de artistas como Daddy Yankee, Maluma, Enrique Iglesias, Ozuna, Bad Bunny, entre otros. Además, su país participó en un videoclip de Chino y Nacho llamado “Te llevo en el corazón”.

Profesionalismo

La modelo internacional comentó que los influencers tienen un impacto importante en las redes sociales, pues son vías “de comunicación más utilizadas en el día a día, las personas ven más el teléfono que la tv”.

Ghersi le envió un mensaje a las personas que quieren incursionar en el mundo del modelaje: “Tengan las metas claras sin creer en que nada es imposible, crean en ustedes, prepárense, sean constantes y el éxito estará en sus manos”.

En la carrera de Alejandra siempre ha sido un requisito lucir bien a toda hora. Al ser interrogada sobre este tema expresó “¡Que buena pregunta! Siempre tuve la necesidad de mantener una buena imagen por mi trabajo como modelo, ahora que no lo necesito confieso que me ha costado un poco sacarme el chip, siempre he sido muy exigente conmigo misma, ahora me estoy enfocando en estar sana antes que lucir perfecta, me importa más sentirme bien y tener salud mental para tomar buenas decisiones que verme ‘perfecta’”.

Si desea seguir de cerca la carrera y los talentos de esta venezolana que residen en Madrid, España, puede seguirla en sus redes sociales: @alejandraghersi