(19 de julio del 2022. El Venezolano).- Aunque las autoridades neoyorquinas consideran que la probabilidad de que suceda un ataque nuclear es “muy baja”, el Ayuntamiento de Nueva York ha creado una guía ciudadana, sobre cómo actuar ante un posible ataque nuclear.

Aunque las recomendaciones acerca de qué hacer ante un ataque nuclear son múltiples, el consistorio las ha resumido en tres en esta breve guía que ha generado interés en las redes sociales, donde ha sido generosamente compartida.

Con ayuda del vídeo, cualquier ciudadano puede aprender de manera rápida qué hacer justo después del inicio de un ataque nuclear en función del lugar en el que se encuentre, reseñó Globovision.

El primer paso y el más importante es no quedarse nunca fuera. Hay que entrar en cualquier edificio y alejarse siempre de las ventanas. Al principio del vídeo recuerdan que si estás en la calle y tu casa está lejos, debes entrar a cualquier otro sitio, pero quedarte en el coche no es una opción viable. Una vez dentro de un edificio, se debe permanecer allí todo el tiempo con ventanas y puertas cerradas. Lo ideal es dirigirse a un sótano, pero si no se dispone de uno en el que resguardarse, la recomendación es situarse en el centro del edificio.

El tercer posible escenario que recoge esta guía es la idea de que el ciudadano esté fuera durante el momento de la explosión. Si esto sucede, el Ayuntamiento aconseja quitarse la ropa y guardarla en una bolsa en el exterior para evitar cualquier sustancia radiactiva alejada del cuerpo.