(18 de julio del 2022. El Venezolano).- La selva del Darién, en Panamá, uno de los pasos fronterizos más peligrosos de Latinoamérica, es el inicio de un largo viaje a pie por el que transitan miles de migrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Un total de 76 venezolanos se cuentan entre los desaparecidos, según el conteo que lleva un grupo de familiares y amigos por WhatsApp.

El Pitazo reseñó que la actualización de la lista con los nombres de los desaparecidos es de este domingo 17 de julio. La información la ofreció el medio digital Chamos noticias Panamá, en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la publicación, el propósito de los familiares y amigos es tratar de encontrar a sus seres queridos que han entrado a la selva panameña y, hasta la fecha, no han tenido comunicación con ellos, por lo que denuncian que permanecen desaparecidos.

Entre los extraviados hay siete niños. La información no precisa desde qué fecha cesò la comunicación. No obstante, entre los comentarios hay personas que detallan que desde el 6 de julio no tienen señales de vida de sus familiares. Chamos noticia Panamá reseña que los migrantes no han llegado al albergue de la Organización de Naciones Unidas, ubicado en San Vicente Panamá, lugar donde hay comunicación.

Los venezolanos desaparecidos en la selva del Darién son:

Vicky Contreras.

Rosniel Mejías.

Brayan Meléndez.

Jeremy Jonaiker Berrezueta Aular.

Edward José Escorcia.

Fray Escorcia Yimis.

Nerio Theran.

Anderson García.

Andreina García.

Carolina Roja.

Nairin Rivas.

Ronald Hernández (niño).

Germán Quintana.

Amílcar Baralt.

Junior Castillo.

Alejandro Castillo.

Dayra Barreto.

Brayan (apellido desconocido).

Yosmar (apellido desconocido).

Deivi Gil.

Rosi Herrera.

Ender Vela.

Denilson Pérez.

Pablo Barillas.

Rafael Arriechi.

Jeisson Zambrano.

Alex Salvarán.

Leonardo Salvarán.

Leonardo Javier Gallardo Ramírez.

Nelson Barrios.

Leydis Medina.

Braiton Estupiñan.

Mirla Blanco.

Breker Guarapano.

Jeferson Reina.

Anny Madelaine Gutiérrez Aguilar.

José Gregorio Flores.

Carlos Michael Muñoz.

Geegmi Ugarte.

Jesús Moreno.

César Aristiguieta.

Rubén Graterol.

Engels David Peña.

María Ángeles Alvarado.

Engerlys Peña (niño).

Oswal Atachó.

César Rojas.

Miguel Quintero.

Diógenes Blanco.

Michael Quintero.

Issam Khemir.

Carla Córdova.

Marcos Blanco.

Alberts Santacroce.

Maive Vargas.

Ronny Murillo.

Camila Vargas (niña).

Camilo Vargas (niño).

Emmanuel Monsalve.

Yesica Andreina.

Iván Perozo.

Leonardo Pérez.

Nathaly Durán.

Adrián Pérez (niño).

Leonela Pérez (niña).

Israel García.

Yacksuri di Biase.

Lorena Mendoza.

Gerardo Mejía.

Luis Alfonso Aguilar.

Daniela Acosta.

Yirbin Moreno.

Henry Sánchez.

Leonardo Morán.

Mariana Sulbarán.

Emilian (apellido desconocido).