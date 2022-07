(18 de julio del 2022. El Venezolano).- Ernesto Cabrera es una de las principales figuras musicales de su generación. Cubano, radicado en Miami, es un profesional extremadamente preparado en su difícil arte, el de cantar; cantar no solamente música popular sino que también lírica. Nadie le ha regalado nada y tiene una carrera digna y destacada. Actualmente sobresale en dos proyectos grupales de estilos bastante opuestos. Uno es el trío The Latin Divos, que mezcla el pop con la ópera, mientras que la otra agrupación es connotada dentro del género de la salsa, se trata del grupo Los Adolescentes.

Con ambas formaciones Ernesto se destaca, pone una buena dosis de talento y, además, viaja sin parar, realizando conciertos. Al joven le gusta recordar y apreciar cada paso que ha dado. Llegó a Miami en 2016 y no debió esperar mucho para hacerse notar por sus cualidades vocales. Ocurre que dos años después participó en uno de los programas de nuevos talentos que tanto gustan al público alrededor del mundo: corría el año 2018 e hizo una audición en el espacio “La Voz”, de la Cadena Telemundo.

Allí encantó a un representante de Los Adolescentes, que precisamente necesitaba a un vocalista en la orquesta. Ernesto dijo sí y empezó el periplo salsero. Sobre The Latin Divos siente un especial afecto. Con el trío ha recorrido buena parte del mundo; sus compañeros también son talentos cubanos, Will Corujo y Fernando González. “Creo que The Latin Divos ha marcado un antes y un después en Miami”, juzga, orgulloso, e invita a seguir a los Divos en las plataformas digitales. Ernesto no desdeña la posibilidad de efectuar labores como solista.

“Me gustaría grabar un disco, aunque no es mi prioridad actualmente”, apunta. En los pocos respiros que le dan Los Adolescentes y The Latin Divos, este gran artista ofrenda sus conocimientos dando clases particulares. “Tengo la dicha y la satisfacción de vivir de la música”, afirma.