Caiga Quien Caiga

En paralelo a la profundización de la campaña “Venezuela está mejorando”, otros hechos y acciones de los ciudadanos contradicen esta tesis.

No voy a hablar de la economía, del Producto Interno Bruto, Balanza de pagos, ni siquiera de lo más abominable como es la “inflación”. Ni de los bajos salarios, del deterioro de la moneda, del “vaivén” del dólar…No de nada de eso.

No hablaré del desastre de la salud. Con el colmo ahora de la persecución a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud. La inexistente cobertura de los seguros, hoy día con poca utilidad. Ni mencionaré la miseria de los educadores, del gremio educativo. El aumento del cobro de matrículas en colegios privados, para que los muchachos medio aprendan. Ni de las Universidades públicas abandonadas, que parecieran campos de guerra luego de la batalla. Tampoco de la destrucción de PDVSA. La desaparición del fondo de pensiones.

De los presos políticos, de la justicia “mercenaria” chavista, castrista y comunista que rige en el país.

Tampoco en detalles sobre la “matraca” policial, transformada públicamente en el “cobro de vacuna” a cielo abierto.

Del tema de la gasolina, de la electricidad y del agua.

No escribiré sobre tantas y tantas realidades que se burlan de esos que señalan la “mejoría nacional”. Estos son apenas unos poquitos.

Señores políticos, líderes, dirigentes, sociedad civil en general, quiero pedir, solicitar acciones para el tema migratorio. Todos los días miles y miles de venezolanos abandonan el país. La mayoría aduce “persecución”, lo cual para mí ya es una costumbre para luego justificar un asilo, que realmente un reducido grupo nos merecemos.

Los otros tienen razones para irse o huir de la economía, del hambre, de la miseria.

Emprenden el viaje, tras la búsqueda de mejores condiciones. Saben que van a seguir siendo “pobres” pero con derecho a soñar, a tener lo básico para vivir y oportunidades de mejorar. Ser parte de una sociedad muy justa: Si tienes dinero puedes y si no tienes, sencillamente no. En Venezuela como la novela mexicana, donde era protagonista Veronica Castro, titulada “Los ricos también lloran”. Nadie escapa de la crisis, salvo los “amigos” del régimen.

Hasta allí apoyo la migración.

Sobre todo porque yo hace casi dos años también emprendí el camino, no por las mismas razones pues en Venezuela yo no pasaba hambre, sino para proteger mi vida y la de mi familia.

La campaña de que “Venezuela mejora”, encuentra su talón de Aquiles en la realidad.

Si la economía fuera “buena”, los hijos de Bolívar como era característico, no hubiera inmigración. A estos niveles no.

No hacía falta. En Venezuela con problemas y todo lo demás, estábamos bien, aunque desde 1983 iniciaron algunas señas del desastre que venía. Tardó algo. En 1998 iniciamos la ruta del desastre de 23 años que parece no llegar al final.

Lo que no puedo como ser humano es aceptar las muertes que todos los días veo de venezolanos, cruzando la Selva de Panamá, los ríos y pasos en México, Chile, Bolivia, Perú, las costas de Trinidad y del caribe en general.

Capítulo aparte merece lo del Darién. Los cuentos no tienen nada que envidiarle a la tragedia judía con los nazis. Me atrevería a asegurar que hay más víctimas en estas travesías, que las sufridas por los ucranianos escapando de su reciente conflicto.

Es urgente que los países limítrofes, los organismos multilaterales, la inutil OEA, o las burocráticas comisiones de la ONU hagan algo para cesar este particular modo de migrar.

Por mucha hambre y necesidad, nada justifica migrar de esta manera. Hacerlo vía aérea, con una visa, un permiso, es otra cosa.

Someterse a mafias que muchas veces los venden por una cantidad de dinero, a grupos de “tratas de personas” especialmente mujeres, o de los Carteles de la droga para utilizarlos como “mulas” y luego le quitan la vida para que no revelen la ruta, no tiene sentido.

Familias enteras de venezolanas han desaparecido o muerto.

Lo peor de todo es que viendo lo que ocurre, en conocimiento de la tragedia de otros paisanos, aun así no desisten, todo lo contrario. No hay argumentos que los convenzan en abandonar ese plan.

Las mafias de coyotes y de grupos operan al margen y en complicidad de muchos funcionarios corruptos de gobiernos de la zona. En México ya hay ventas de visa y ni hablar de la libertad con la que operan los “coyotes”. Son de manera evidente “Agencias de viaje”. Muchos te ofrecen de todo y en el camino te abandonan. No hay primera clase ni clase turista.

Lejos de hacerle daño, a los que ejercen el gobierno conviene que esa población se vaya del país.Nicaragua tenía tremendo negocio, igual Cuba y no se queda detrás Venezuela.

También hay políticos de oposición que justifican las fundaciones que detentan a través de terceros, con este tipo de situaciones. El asunto es que realmente el “migrante de a pie”, por denominarlo de alguna manera, es muy poco lo que ve de ayuda del “gobierno de internet” y de esa “fundaciones”, meramente de papel.

Las historias sobran y no bastan.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

DOS NUEVAS ENCUESTAS: More Consulting y Datincorp, el resultado es el mismo, salvo alguna circunstancia. Serios cuestionamientos al liderazgo político, baja credibilidad de los partidos, alto nivel de rechazo de Guaidó, López y Capriles. No obstante los números ofrecen el mismo escenario: Domina Rosales muy bien las preferencias. Le siguen María Corina y Capriles. La unidad es clave. Ella permitiría ganarle fácilmente a Maduro.

GUERRA DE INTERESES Lo que pasa en el SAIME es que hay un enfrentamiento entre los cubanos que manejan la plataforma y la nueva empresa Excle, contratada por el gobierno para el proceso. Esto va para rato. Los cubanos no quieren dejar ese negocio y los nuevos no quieren compartirlo.

Las redes analizan muerte de Carlos Lanz

La imputada y supuestamente culpable por confesión, es chavista en el Estado Aragua, con cargo importante en el Inces.

Lanz no murió por celos ni por una “viuda negra”. Lo mató una persona enferma con apetito sexual por delincuentes. Quizá por eso la atrajó Carlos Lanz. “Este crimen que pasará a los anales de la historia criminal venezolana, incluye amigos y amantes de la esposa, la hija, la hijastra y los compadres que se confabularon para la brutal ejecución”. Es un crimen atípico, no raro, sí inusual en nuestra Venezuela.

Hubo participación además de dirigentes políticos como “Tito Viloria”. El estudioso Alvaro Espinoza arroja datos en su explicación de este hecho: Motivaciones del crimen. Tito Viloria y Zaida Suárez, pagaban comisiones a la Mayi Cumare para obtener contrataciones como proveedores del INCES.Del dinero producto de estás comisiones producto del manejo de las partidas del INCES, las contrataciones y otros negocios ilícitos con los esposos Viloria Suárez, la Mayi Cumare mantenía a sus amantes con derroche y satisfacía todos los caprichos económicos de sus hijas Alyeska Berenice y Abya Yala Esperanza junto a sus parejas sexuales y sentimentales” “Carlos Lanz frente a la posibilidad de ser vinculado con esos hechos de corrupción, planteó en una discusión en el seno familiar, formalizar una denuncia contra su cónyuge La Mayi Cumare y sus compadres y amigos cercanos de muchos años los esposos Tito Viloria y Zaida Suárez”. “Acopio de patologías, furor uterino, violencia psicológica, ninfomanía, traición, codicia, adulterio, drogas, corrupción con fondos públicos, engaño, sobornos, manipulación, sicariato, todo lo necesario para ser educador del Hombre Nuevo forjado en Revolución. Y es en este contexto donde entra con toda sindéresis la descripción de Álvaro Espinoza “hibristofilia y enclitofilia”.

Estoy seguro que este crimen será parte de alguna serie o película de Netflix, prime video o etc.

Carlos Lanz murió como vivió, aunque muchos quieran olvidarlo: Una mezcla ideológica de valores políticos con conductas criminales.

PROHIBIDO OLVIDAR

Leo en las redes:

Recordando esto que se leía en el diario EL NACIONAL, el 5 de febrero de 1992. Primera Plana

ÉSTO ES PARA LOS DESMEMORIADOS

Opiniones después del golpe de estado del día anterior, 4 de febrero.

1. La oposición respira aliviada: “Chávez es la salvación de Venezuela”.

2. Miguel Henrique Otero: “Nunca pelearé con Chávez”.

3. Ismael García: “Chávez es lo más parecido a Dios que existe”.

4. Napoleón Bravo y Ángela Zago: “Chávez tiene todo nuestro apoyo, sin condiciones”.

5.Líderes opositores: “Ojalá estos valientes militares nos gobernaran”.

6. Encuesta de Datanálisis:

“93,2 % apoya a los golpistas”.

7. Kiko Bautista: “Aún no sé dónde me voy a tatuar la cara de Chávez”.

8. Admite *Rafael Caldera: “Si yo fuera presidente soltaría a esta gente de inmediato”.

9. Habla Fedecámaras: “Chávez es la esperanza de los empresarios”.

A la luz, de la Venezuela actual ¿Cuánta razón tenían? Ninguna, mucha, poca…Opine

Los más “bolsas”

-Miguel Henrique Otero, feliz fuera del país.

-Ismael García vive cómodamente en Costa Rica.

-Napoleón Bravo y Ángela Zago fuera del país.

-Kiko bautista en Globovisión.

-Rafael Caldera viendo desde el otro mundo la cagada que puso…

Un líder soviético dijo hace más de 60 años: “…Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente pero seguiremos alimentándose con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear con ustedes. Debilitaremos tanto su economía hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten a los que están dispuestos a trabajar y se lo den a aquellos que no “_

Fue el 29 de septiembre de 1959, cuando Nikita Khrushchev pronunció su predicción para los estados demoliberales en la sede de Naciones Unidas. En ese momento, solo se temía la palabra “comunismo” en el mundo occidental. Recuerda esto: El socialismo conduce al comunismo.

¿Cómo se crea un estado socialista? Hay ocho niveles de control: 1) Atención médica: controla la atención médica y controlarás a las personas. 2) Pobreza: aumenta el nivel de pobreza lo más alto posible, las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo indispensable para que coman. 3) Deuda: aumenten la deuda a un nivel insostenible. De esa manera, pueden aumentar los impuestos, y esto producirá más pobreza. 4) Control de armas: elimina la capacidad de defenderse de vuestras naciones. De esa manera pueden crear un estado policial. 5) Bienestar: tomen el control de todos los aspectos (alimentos, vivienda, ingresos) de sus vidas, porque eso los hará totalmente dependientes del gobierno. 6) Educación: tomen el control de lo que la gente lee, escucha y aseguren el control de lo que los niños aprenden en la escuela. 7) Religión: eliminen a Dios de vuestras vidas, en los gobiernos y en las escuelas, porque la gente necesita creer sólo en el socialismo, convencidos de qué es lo mejor para ellos. 8) Promuevan la lucha de clases: dividan a las personas entre ricos y pobres. Eliminen la clase media, esto causará más descontentos y será más fácil gravar a los ricos con el apoyo de los pobres.

Repito, me llegó de un chat de whatsapp. Léalo y dígame ¿Alcanzamos esa realidad? ¿Por qué la gente no puede ver lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Es la gente realmente tan ciega? Muy sencillo, tienen a todos anestesiados sin percibirlo, amordazados sin quererlo y extraviados sin saberlo.

Las próximas víctimas: Paraguay, Panamá. Brasil regresa, aunque Bolsonaro ha sido ambidiestro.

SOBRE LOS PANELES SOLARES PLANTEADOS COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA ELÉCTRICO

Un técnico especialista en este tema me informa: Buenos días Angel, los costos de los sistemas instalados aquí en USA varían desde $3,50 a 5.50 por W. Estos son sistemas de 2 vías que utilizan electricidad de la red pública en la noche. En el caso de Venezuela la red no es confiable por lo que necesitas un banco de baterías para cubrir la noche. Para mantener 2 AA (Aires acondicionados) de 12000 + nevera + luces, podemos estimar unos 5 KW. Si tomamos un precio promedio, el precio instalado de un sistema que incluye paneles, inversor, cableado, medidor de dos vías, documentación, permisología, y mano de obra sería unos $20.000. A esto hay que sumarle el costo de los bancos de baterías que puede estar entre $5 mil a 8 mil dólares. La cantidad de paneles depende de la calidad de los mismos. Si son de buena calidad pueden producir 350 W cada uno por lo que para 5 KW necesitaría unos 15 paneles.

Un técnico venezolano y empresario estaba en Canadá y hubo de regresar. Me huele a “guiso”..

