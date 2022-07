(12 de julio del 2022. El Venezolano).- Tres estadounidenses fueron encarcelados silenciosamente en Venezuela a principios de este año por supuestamente intentar ingresar ilegalmente al país y ahora enfrentan largas sentencias de prisión en la nación políticamente turbulenta.

Dos de los hombres, un abogado de California y un programador de computadoras de Texas, fueron arrestados a fines de marzo, pocos días después de que el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro liberara a otros dos estadounidenses .

Las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron al abogado Eyvin Hernández, de 44 años, y al programador informático Jerrel Kenemore, de 52, en incidentes separados en el estado occidental de Táchira, según una persona familiarizada con las investigaciones sobre los arrestos. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir los casos públicamente.

Hernández es de Los Ángeles; Kenemore es del área de Dallas, pero vive en Colombia desde 2019.

Un tercer estadounidense fue arrestado en enero, también por supuestamente ingresar ilegalmente al país a lo largo de su larga frontera con Colombia. AP no revela su nombre a pedido de su familia, que teme represalias.

Al menos ocho estadounidenses más, incluidos cinco ejecutivos petroleros y tres veteranos, siguen encarcelados en Venezuela, y los funcionarios estadounidenses insisten en que están siendo utilizados como moneda de cambio política.

Los arrestos más recientes se producen en medio de los esfuerzos de la administración Biden para revertir la política de la era Trump de castigar a Maduro por lo que consideran que pisotea la democracia de Venezuela. En cambio, los funcionarios de Biden están tratando de atraerlo nuevamente a las negociaciones con la oposición respaldada por Estados Unidos para allanar el camino hacia elecciones libres y justas.

Lea el trabajo completo en AP.