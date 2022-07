(03 de julio del 2022. El Venezolano).- Un hombre armado mató a dos personas e hirió a cuatro, incluidos tres policías, antes de suicidarse el sábado por la noche en una casa en la zona de Dallas-Fort Worth, según la policía.

Todos los heridos en el tiroteo, registrado en una zona residencial, tenían heridas que no ponían en riesgo su vida y se esperaba que se recuperasen, indicó el domingo de madrugada el detective de la policía de Haltom City Matt Spillane.

Los agentes devolvieron el fuego tras recibir disparos cuando respondían a un aviso de disparos en una casa en torno a las 18:45. Un agente fue alcanzado en las dos piernas y otros dos en el brazo. El sospechoso parecía haberse suicidado de un disparo.

Los Rangers de Texas, la división de élite de la policía estatal, se harían cargo de la investigación, señaló. En un primer momento no estaba claro el motivo del tiroteo.“Lo principal es cómo y por qué ocurrió esto”, dijo Spillane a The Associated Press.