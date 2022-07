(03 de julio del 2022. El Venezolano).- La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar.

Escrito por José Gato Briceño

A los que se preguntan para dónde nos llevan estas investigaciones de múltiples organizaciones de nivel mundial, de talante y origen democrático e imparcial, de las cuales por cierto el régimen narcochavista que usurpa el poder en mi país es el miembro más irrespetuoso y vergonzante, les digo que es lo más cercano a su salida por la vía legal que tenemos. Nos guste o no, esta vía de la acusación y desprecio por parte de decenas de estados, estas denuncias oficiales internacionales son la base y fundamento para que sancionar y embargar los bienes y fortunas mal habidos a cabecillas de la red criminal que crearon y a sus testaferros que se han escapado de las garras del chavismo y piensan que pueden llegar a Italia , Andorra, España, Estados Unidos de Norteamérica y derrochar el dinero de los venezolanos sin ser castigados, para eso deben quedarse en Venezuela donde si reina la impunidad para sus socios y aliados. Mientras los países más temprano que tarde se percatan de que los terroristas aliados de los herederos del hoy felizmente difunto ya no los acechan, sino que ya los tienen invadidos, totalmente infiltrados actúen, más por la fuerza que por la legalidad y burocracia de estos bien intencionados pero lentos organismos que como mencioné si nos ayudan a recuperar en una ínfima parte del saqueo de nuestra riqueza nacional pero no han actuado como amerita a los autores del genocidio, exodo y robo más descomunal de los últimos tiempos en este mundo.

Y como dichos organismos deben dar continuidad y seguimiento a sus investigaciones, gracias a Dios, tenemos que el pasado miércoles 29 de junio, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) Michelle Bachelet, reiteró en su último informe ante la plenaria del Consejo de Derechos Humanos que comprende el lapso entre mayo del 2021 y abril 2022 que el narcorégimen venezolano sigue vulnerando los Derechos Humanos.

Fue categórico y muy contundente al afirmar que las libertades en Venezuela siguen restringidas, que lo constataron a diario, al atestiguar la intimidación contra quienes reclaman por sus derechos, la asfixia salarial contra los trabajadores, las detenciones arbitrarias contra quienes disienten, las amenazas contra organizaciones no gubernamentales y defensores de los DD.HH y la censura que padecen los medios de comunicación.

Michelle Bachelet estuvo hace tres años de visita a Venezuela y el extranjero Nicolás Maduro se comprometió a mejorar y cumplir la ley y como es su costumbre fue peor.

Que Bachelet reafirme que se siguen violando los DD.HH descaradamente en Venezuela siendo ella una socialista perteneciente al nefasto Foro de Sao Paulo, defensora y consecuente visitante y admiradora de la narcotiranía cubana, es algo que llama la atención, es increíble, pienso que no tendrá parangón en la historia.

O sea, está investigado, comprobado, reafirmado, son unos crueles narcocriminales que no respetan ley, a nada, ni a nadie y no les importa violar la soberanía de cualquier país y llevarse secuestrado a cualquier venezolano opositor, como sucedió en el gobierno de Hugo Chávez en Panamá.

Gastan cientos de millones de dólares en espiar a los venezolanos en distintas partes del mundo, mientras más de siete millones de venezolanos han emigrado y muchos mueren en esas travesías, el pueblo que resiste en el país muere de hambre y de mengua en los hospitales sin equipamientos y medicinas.

Son tan obsesivos y vengativos que el lamebotas fiscal general de Maduro, Tarek William Saab acaba de introducir otro escrito (van tres) ante Interpol solicitando mi captura con código rojo por ser yo un supuesto terrorista que estoy mandando armamento a Venezuela desde Costa Rica para derrocar la narcotirania, según el expediente NP01 – P- 2020-001140 por presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, ORGANIZACIÓN DE CUERPOS ARMADOS Y ASOCIACIÓN PARÁ DELINQUIR. Es importante recordar los dos intentos de secuestro en mi contra, frustrados por la policía política venezolana en los años 2014 y 2017 liderada por el comisario Carlos Carderón, hombre de extrema confianza del capo Diosdado Cabello, en territorio costarricense.

Vaya, vaya es lamentable que la creatividad del “poeta” esté siendo utilizada para la maldad, el delito, Tarek William te pido que dejen de estar pagando a algunos taxistas de la línea de Escazú en Costa Rica para espiarme y mejor le inyectan esos recursos al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín.

Al capo internacional Diosdado Cabello ya le están fallando los patriotas cooperantes, le dicen cualquier cosa con tal de que les mande unos dolaritos, por eso les voy a facilitar mi ubicación, yo no me encuentro en Costa Rica desde hace dos años y medio. Mi ubicación actual es en España y los invito a que vengan por mí. Con esta información les economizo tiempo y dinero de todos los venezolanos.

Jamás pude imaginar el grado de resentimiento y odio de estos demonios y coprófagos, que sean capaces después de casi diez años de exilio y persecución, seguir montando expedientes sin pruebas de algún delito, eso sólo se les ocurre a mentes enfermas.

Desde el exilio, analizo y repito lo esbozado anteriormente, ojalá sea pronto que los países afectados por las alianzas y apoyo que el multimillonario gobierno usurpador de Venezuela les regala le pongan un freno a esta plaga comunista.

Ojalá yo esté equivocado pero soy de los venezolanos que cree que estos resentidos y crueles criminales jamás saldrán del poder por vía electoral, saldrán con los pies hacia delante.

Mejor tarde que nunca, apoyen a nuestro país, lo pido con vehemencia desde esta humilde trinchera de denuncia que sin parar los he enfrentado con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

