“Minions: The Rise of Gru” generó un estimado de $108.5 millones en ventas de boletos de 4,391 pantallas en América del Norte, dijo Universal Pictures el domingo. Para el final del feriado del 4 de julio del lunes, probablemente habrá ganado más de $127.9 millones.

La película está en camino de convertirse en el mayor estreno de la historia para el fin de semana festivo del 4 de julio, un récord que anteriormente ostentaba “Transformers: Dark of the Moon”, que recaudó 115,9 millones de dólares en sus primeros cuatro días de 2011. Incluye proyecciones internacionales, donde “Minions: The Rise of Gru” se está reproduciendo en 61 mercados, su recaudación mundial es de $ 202,2 millones hasta el domingo.

Miami Diario reseñó que “es un gran debut”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal. “Está jugando muy ampliamente en América del Norte. Todos los mercados lo están haciendo extraordinariamente bien”.

Este es solo el último de una serie de éxitos de los lanzamientos familiares de Universal, incluido “Sing 2”, que ha recaudado más de $406 millones desde su estreno en diciembre, y “The Bad Guys”, que ha recaudado más de $243 millones. “Minions: The Rise of Gru” sirve como una prueba más de que el público familiar está dispuesto a volver al cine.

“Las familias se sienten muy cómodas llevando a todos sus hijos al teatro”, dijo Orr. “Estos resultados hablan por sí solos”.

“Minions 2” atrajo al teatro a todas las edades, incluso a los más pequeños. Según las encuestas de PostTrak, el 12% tenía menos de 10 años.

“Durante muchos meses existió esa idea de que el público familiar no iba a volver al teatro. Podemos poner eso a descansar”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El spin-off de la popular serie “Despicable Me” se retrasó dos años debido a la pandemia. La secuela de la película de 2015 “Minions” estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2020. Mientras que muchas otras películas familiares animadas optaron por la transmisión o los lanzamientos híbridos, “Minions”, al igual que “Top Gun: Maverick”, mantuvo el rumbo y esperó el momento ideal para estrenarse solo en los cines. Y como con “Top Gun”, la espera, al parecer, valió la pena.