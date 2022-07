(03 de julio del 2022. El Venezolano).- El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Texas, renunció a su puesto en el ayuntamiento apenas unas semanas después de prestar juramento al cargo, en medio de señalamientos de que falló en su respuesta al tiroteo en la escuela primaria Robb, que dejó sin vida a 19 estudiantes y dos profesoras.

El jefe policial Pete Arredondo dijo en una carta fechada el viernes que decidió renunciar por el bien de la ciudad y para “minimizar más distracciones”. Fue elegido al puesto en el concejo el 7 de mayo y prestó juramento en una ceremonia privada el 31 de mayo, apenas una semana después de la masacre.

“El alcalde, el ayuntamiento y el personal de la ciudad deben seguir adelante para unir a nuestra comunidad una vez más”, dijo Arredondo en su renuncia, reportada primero por el Uvalde Leader-News.

Arredondo, que está en licencia administrativa de su puesto en el distrito escolar desde el 22 de junio, ha rechazado varias peticiones de comentarios de The Associated Press. Su abogado, George Hyde, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico el sábado.