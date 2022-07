(03 de julio del 2022. El Venezolano).- Uno de los jugadores que más trabaja en los entrenamientos de Centauros, es el internacional Javinger Vargas, quien además es una de las figuras emblemáticas de la tropa portugueseña que dirige Alexis Cedres, rumbo a la Súper Liga Profesional de baloncesto, ya que ha defendido los colores de la selección nacional. Uno de los momentos que más recuerda fue cuando la se proclamaron campeones del Preolímpico disputado en el 2015 en México, triunfando en la final ante la poderosa Argentina.

Los criollos se llenaron de gloria en territorio azteca. “Uno de los pasajes más importantes de mi vida, ya que era la primera vez que defendía la camiseta de mi país. Pensaba que era un sueño. Luchamos con mucho sacrificio y entrenando meses afuera”, recuerda el alero de 2,04 de estatura.

Su calidad como jugador y persona va en ascenso. “Tengo una gran responsabilidad al ser uno de los líderes del equipo. En la unión esta la fuerza y vamos con todo”, dijo el artillero, quien también ha militado en otras escuadras como Trotamundos, Panteras, Supersónicos y Espartans.

El hecho de que ahora su club jugará de local en Guanare, representa algo especial para él. “Esta ciudad me ha acogido bastante bien desde 2012, cuando vine a jugar el campeonato navideño en el sector Banco Obrero, su gente es especial y aman el baloncesto. Esperamos masivo respaldo de los fanáticos y será bonito ver full el gimnasio y luchar para dedicarles muchas victorias. Daremos el cien por ciento por brindarles alegrías”, dijo el basquetero de 32 años.

Considera que el plantel portugueseño tiene herramientas para dar la pelea. “Sera un campeonato bastante parejo. Tenemos una escuadra lleva de jóvenes con potencial. Todos los rivales se han reforzado. Me siento feliz porque contamos con un gran entrenador como Alexis Cedres, quien me ha sorprendido porque tiene conocimientos y amplios métodos de trabajo. He laborado con varios técnicos de jerarquía y no tiene nada que envidiarle a ellos. Esperando a ver que muestran nuestros tres importados, aquí no hay estrellas, todos somos obreros”, agregó.

Finalmente el nativo de Guarenas estado Miranda dijo que esperan ir poco a poco durante el transcurrir de la justa. “Verán a puros guerreros dando el máximo por esta camiseta. Sera una justa de calidad, por la presencia de varios jugadores elites y extranjeros que quieren brillar”, cerró diciendo.