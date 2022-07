(03 de julio del 2022. El Venezolano).- Dos pastores alemanes fueron encontrados solos en Lori Wilson Dog Park en Cocoa Beach el mes pasado. Habían sido abandonados y, aparte de estar un poco deshidratados, estaban bien y de buen carácter, pero extremadamente estresados ​​​​porque sus humanos había decidido abandonarlas.

Fueron descubiertos en la perrera cerrada a cargo del oficial del Departamento de Policía de Cocoa Beach, Ian Olsen, y su compañero, el oficial Roy Bond, quienes fueron enviados al parque cuando alguien llamó para denunciar a los perros.

Olsen y Bond no encontraron ninguna nota o etiqueta con el nombre de las mascotas, pero parecía que quienquiera que haya decidido abandonarlas debió cuidarlas. Había una bolsa de mano con juguetes, tazones de agua seca y collares con las palabras “Friendly” y “TENGO EPI”, una enfermedad pancreática, escritas en cada uno.

Olsen concluyó que los dueños de los perros, a pesar de abandonar a los dos perros, deben haberlos amado y solo los dejaron en el parque con la esperanza de que otros amantes de los perros los acogieran.

“Me siento mal por la gente porque los perros tenían, ya sabes, nueve (o) 10 años, y sus dientes estaban inmaculadamente blancos”, dijo Olsen. “Así que los perros estaban claramente bien cuidados”.

Miami Diario, reseñó que en todo Brevard y en otras partes del país, se repiten escenas similares una y otra vez: sus familias abandonan o abandonan a sus queridas mascotas, quienes, atrapadas en una espiral económica descendente debido a los altos alquileres, la inflación y los precios de la gasolina, se ven obligadas a hacer una elección terrible.

Según los refugios de rescate y los defensores del bienestar de las mascotas entrevistados para esta historia, la cantidad de mascotas, especialmente perros, que se entregan a los refugios de animales en los últimos meses ha aumentado drásticamente. Después de años en los que se redujo la entrega de animales a los refugios, las cifras aumentaron a 9.650 el año pasado y han continuado su ascenso este año a medida que empeora la situación económica.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la mitad de los trabajadores del condado de Brevard ganan menos de $46,000 al año y muchos tienen que pagar la mitad de sus ingresos en alquiler. Aunque los expertos financieros recomiendan que los hogares no gasten más del 30 % de sus ingresos en alquiler, eso no es posible para muchos en el mercado de alquiler actual. Agregue a eso el aumento de los precios de los alimentos y el gas.

Cuando las personas pierden su hogar o ya no pueden pagarlo, tener un perro o un gato puede ser la diferencia entre encontrar un nuevo lugar asequible para vivir y quedarse sin hogar.

Ante este terrible dilema, muchas personas optan, a menudo entre lágrimas y de mala gana, por renunciar a su mascota. Algunos, sin embargo, preferirían quedarse sin hogar y hambrientos que separarse de sus familiares de cuatro patas.

Las historias de dueños que abandonan a sus mascotas son siempre desgarradoras tanto para las personas como para los animales.

“La gente quiere quedarse con sus mascotas, y no creemos que solo porque uno tiene bajos ingresos no deba tener una mascota”, dijo Theresa Clifton, directora ejecutiva de Brevard Humane Society. “La gente se morirá de hambre, renunciará a su comida por sus mascotas. Y esa es una elección que no deberían tener que hacer”.

“Hay una necesidad en la comunidad: tenemos personas que nos piden un lugar seguro para su mascota, ya sea debido a la violencia doméstica o porque han sido expulsados ​​​​de su alquiler y están entre (lugares) por lo que viven en su automóvil y quieren quedarse con su mascota, pero en realidad no tienen los medios para hacerlo”, dijo Clifton.