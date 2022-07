Columna Caiga Quien Caiga

Lo hemos señalado en otras columnas: El gobierno de Estados Unidos defiende sus intereses, definirlos no es fácil, lo que sí es obvio es su capacidad de olvidar, de arreglarse, de entenderse con el mismísimo Nicolás, con el gobierno sobre cuya cabeza hay una orden de captura. ¿Un “narco estado”? Yo no sé. No me atrevería a afirmarlo dados los acontecimientos. Para ello, disfrazan, entretienen sus encuentros con el burdo papel que ejerce “Guaidó”, transformado prácticamente en esa comercial figura de la desaparecida corporación Sears de Venezuela: “Jefe por 9 días”.

El gobierno de Biden es ortodoxo en la política exterior de Estados Unidos, a la hora de buscar sus beneficios.

Es admirable está nación, en el manejo de su actuación y en el perfil básico de sus posturas.

Más allá del error de Afganistán, Biden ha derrotado militarmente a Putín sin sacrificar un soldado. Necesita arreglar su papel en Venezuela para mostrarle los dientes a Petro en Colombia.

Los presos de ciudadanía estadounidense que tienen en Venezuela, los mueven. Los obligan a “zigzaguear”. Guaidó sabe que él no es jefe ni en su casa, allí manda “Fabiana”, lo que ocurre es que este “pasodoble” le conviene y lo seguirá bailando.

No en todo estaba equivocado Guaidó y su equipo. La premisa era buena. El mantra de Cese de la usurpación, Gobierno de Transición y elecciones libres, hoy por hoy, sigue siendo la mejor apuesta, el mejor propósito y oferta ante un pueblo que reclama justicia.

El asunto fue que no se hizo. No se trabajó. Quedó en el olvido como la “arrechera” de Capriles en el 2013 y de allí la decepción, la carencia de fe, de esperanza y porque no hasta el odio hacía los protagonistas de la oposición MUD-G4-Coordinadora y Plataforma Democrática, no solo se ha mantenido, ha crecido.

Si queremos participar y lo consideramos necesario, ir al 2024 con elecciones presidenciales, debemos retomar ese mantra y sumarle otro: Participación de los electores venezolanos en el exterior, libertad de los presos políticos, cese de todas las causas contra medios, periodista o dirigentes por parte de la justicia “bolivariana”venezolana.

PRIMARIAS Y PRIMARIOS

Requerimos de primarias, secundarias y universitarias. Lo primario es relegitimar un liderazgo opositor y un evento de esta naturaleza lo garantiza, con un mínimo de seriedad. El organismo rector no puede ser el CNE. Allí coincido con María Corina. No es la hora de los partidos, allí estoy de acuerdo con Cesar Pérez Vivas, eso si, no nos confundamos ni obviemos lo sucedido en Colombia. Ciertamente no hay una sinonimia total entre ambas sociedades pero es evidente que se puede ganar sin ellas pero no contra ellas.

Las estructuras políticas son necesarias, vitales para el clima democrático. Que sean saneadas y que respondan a los genuinos intereses de sociedades intermedias, lo es aún más.

El que quiera ser candidato debe entender el nuevo proceso comunicacional de las masas electoras. Ellas no son tan complejas en sus pensamientos. No les hablamos de premisas económicas, de materialismo histórico, de liberalismo, conceptos de trabajo, etcétera. La ideología hay que venderla en un lenguaje que la mayoría comprenda.

Todo el que quiera ser candidato puede hacerlo, con o sin partido, con muchos, con pocos o sin ellos.

Lo primario son los actores. El acuerdo. La armonía interna y externamente.

La incoherencia, la inmoralidad política está matando nuestros pulmones políticos.

Monómeros, su manejo, las miles de fundaciones que no rinden cuentas, necesita ser aclarado. Los aspirantes deben rendir cuentas. En eso tiene 100 puntos Antonio Ecarri cuando lo pide.

LA TRANSICIÓN NECESARIA

El gran logro del llamado diálogo con el chavismo, con el madurismo, es la construcción de una TRANSICIÓN urgente. Un gobierno con un mínimo de maniobra, determinado en un tiempo perentorio para lograr la paz política y generar la confianza ideal para ir a un proceso presidencial.

El primer interesado en ello debiera ser el chavismo o el madurismo. Para gobernar en paz, se requiere tener paz.

¿Quién o quienes pueden dirigir ese gobierno de transición? Muchos nombres de hombres. Tiene que ser “ambidiestro”. No puede ser radical.

Los caiga quien caiga de esta semana

EN POLÍTICA se pueden cometer errores pero no hacer el ridículo: Pedir a la Corte Penal Internacional iniciar una averiguación contra Maduro por perseguir a Guaidó y familia, cuando tienen tres años haciendo turismo político sin que nadie los toque, por Dios. Su esposa acaba de reunirse con el Presidente BIDEN. En Estados Unidos ese lobby tiene un costo. Es además inmoral pedir al CPI su intervención cuando hay más de 250 presos políticos y otros tantos realmente perseguidos como el caso del señor Tarazona. Las agresiones a Guaidó son como otras tantas que él ha sufrido: “Shows” montados, puestos en escenas para darle protagonismo a alguien que insólitamente tiene tanto o más rechazo que Maduro. La política reclama seriedad señor cabeza del gobierno de “internet”. De ejemplo alguna vez.

Por cierto, cuanto por honorarios cobrarían esos colegas abogados por el traslado e introducción de la denuncia…y vuelo en primera clase, más hotel, traslados.

La visita de la delegación de Estados Unidos a Venezuela, tiene como excusa verificar la salud y condiciones de los estadounidenses presos, lo cual es cierto a medias. La norma es nunca decir el real motivo. Fueron varios. Petróleo, estabilidad, relaciones con la nueva realidad colombiana, entre otros.

En la sede de la embajada se reunió parte de la delegación con el liderazgo de la oposición venezolana. Desconozco a quienes invitaron, sí puedo asegurar que representantes del G4 asistieron. No preciso la agenda.

METIERON EN CINTURA A Guaidó y el grupo de “chiriperos” “tirapiedras” que cargaba, los líderes de la plataforma unitaria reclamaron y ordenaron.

Estados Unidos y otros países intervendrán en la realización de las primarias.

LA LLEGADA DEL CICLÓN O TORMENTA a Venezuela, demostró una vez más la carencia de planificación y ausencia de políticas en materia de protección civil. Sigue prevaleciendo la teoría de Eudomar Santos “Conforme va viniendo vamos viendo”. Es la prueba evidente de que las gestiones en todos los niveles de gobierno han sido “Pan y Circo”. Peor aún, más circo que pan. Maduro tuvo como culpable durante dos o tres años al “covid”. “Bonnie” dijo que a ella no la van a culpar de la destrucción de Venezuela. Eso es herencia exclusiva del huracán Maduro.

TRES NOMBRES suenan para el gobierno de transición: Un gobernador en ejercicio, un ex gobernador y un empresario. Amanecerá y veremos.

SE PROCESA EN LOS ESTADOS UNIDOS bajo el juez magistrado Jonathan Goodman un caso en contra de un grupo de venezolanos, destacando el hijo de un poderoso y reconocido abogado venezolano y el hijo de un ex alcalde zuliano del mismo nombre, entre otros. Tenemos los recaudos y estamos revisando antes de dar a conocer las causas de su detención, aunque están libres por pago de fianza.

MAL EJEMPLO el dado por el derrotado empresario en Colombia, cuando se dió ese fuerte abrazo con Petro. Casi que lo besa. Alabó a Petro como coautor del cambio. Aún no salgo de mi asombro. Se demuestra que los empresarios responden más a sus negocios, que al país. Perdió la oportunidad de ser jefe de la oposición. Mucho más serio Uribe. Más claro y encumbrado pese a tener la cuarta votación en el congreso a dirigir la oposición. Muy coherente cuando le dice a los colombianos que no se vayan. Que no huyan. A sus enemigos les salió el tiro por la culata. Si eso hubiese sucedido en Venezuela con CAP quizá la historia fuera otra. Gustavo Petro tendrá unos 3 años de luna de miel, por sus obras lo conoceréis.

CABECILLA DEL KOKI USURPA IDENTIDAD Y DETIENEN AL QUE NO ES

Familiares de Franyerson Alexander Rivero Sánchez, detenido en el punto de control de Atención al Ciudadano «Café Negro» de la GNB ubicado en la carretera Nacional dentro de la jurisdicción del municipio Baralt del Estado Zulia, por presuntamente ser miembro de la Banda de » El Koki” que operaba en la Cota 905 de Caracas; desmienten su vinculación con este grupo y aseguran que se trata de una suplantación de identidad. Franyerson fue detenido el pasado sábado 25 de junio cuando iba con su hermano hasta Boconó a trabajar en las plantaciones de plátanos pues así se ganan la vida. Sus familiares señalaron que nunca han vivido en Caracas.

El joven es imputado por graves delitos como homicidio, terrorismo, secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción de la libertad de comercio, tráfico ilícito de armas y municiones. Piden una investigación a fondo: Su esposa María Elena Chirinos, con quien vivía en el sector R10, calle El Prado frente al estadio, señaló que Franyerson Alexander Rivero Sánchez portador de la cédula de identidad 28.167.004 es venezolano de 21 años de edad. Estudió la primaria en la Escuela Manuel María Padrón, la secundaria en Concordia. Posteriormente se graduó de Técnico Superior en Instrumentación en el antiguo IUTC actual UPTZ y es un reconocido deportista de la región. Señor Tareck William Saab, usted tiene la palabra para evitar que se siga consumando un acto de injusticia.

CRÓNICA DEL REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO ZULIA: Corrupción Bolivariana “Mesma”

Al llegar a la sede del Registro Principal del Estado Zulia, ubicada al lado de la Alcaldía de Maracaibo, y muy cerca a la Plaza Bolívar, e ingresar a su edificio, cualquier ciudadano común le da la impresión de que todo funciona normal y sin novedad.

No es así, resulta que la primera irregularidad se presenta con la presencia de varios “gestores o intermediarios disfrazados… y resaltan dos (2) femeninas en especial de muy baja estatura y muy voluminosas en su peso, que comienzan a pescar, presionar o motivar a los usuarios de cualquier de los servicios urgentes en las catorce (14) taquillas instaladas para prestar el servicio gratuito, aunque solo se debe cancelar las tasas, impuestos o gastos mínimos del trámite establecido en el Reglamento y Ley de Registro y Notariado, teóricamente hablando.

Ahora bien, la primera persona colocada intencionalmente en la primera Alcabala. un hombre de la tercera edad, poco amable, que funge como portero o policía de punto en la entrada principal, sin ser funcionario adscrito al ente y antes de las ocho (8:00) de la mañana, se presenta un funcionaria(o) (empleada o empleado del Registro Principal), le entrega las llaves con mucha grima de la puerta de acceso principal, y en articulación o autoridad directa de las damas gestoras mencionadas anteriormente que operan desde el Centro de Comunicaciones (CANTV), instalado en el frente de la institución, ambas se encargan de ejercer control, presión o amenaza psicológica para realizar cualquier trámite rápido, inmediato y para el mismo día a las personas migrantes o foráneos, sobre todo los servicios urgentes de “Apostillados, Legalización, Copias Certificadas, Registros de actos de la Marina Mercante, Copias Mecanografiadas, y cualquier servicio público urgente, y de forma mágica y veloz presentando la oferta mínima desde 5$ hasta 150$”, lo cual produce de forma inmediata la mayor celeridad, transparencia, honestidad oportunidad y eficiencia al ingresar a dicha sede de servicio público registral.

El «modus operandi» o nueva forma de corrupción administrativa (complicidad interna sin recibir de forma directa un dólar…) se identifica desde la llegada de los Administradores del Centro de Comunicaciones de (CANTV) y las damas en cuestión, que imponen la lista de asistencia, la persona que no se registre en dicha lista desde el portero (anciano no funcionario…) hasta los responsables en la taquillas 01, 02, 03, 11 y 13, (cálculo, elaboración de planilla de pago, revisión o verificación digitalizada sobre la existencia del libro, y entrega del documento, aquí se inicia internamente la segunda Alcabala de control y exclusión al no registrarse con las damas gestoras…ubicadas al frente del Registro Principal, y controlando la famosa lista de los usuarios que han cancelado la cuota exigida…).

A Partir de la taquilla once (11) de revisión y datos digitales del trámite, se inicia toda la trama de irregularidades, y algo más difícil la dama que ha sido asignada a dicha responsabilidad presenta externamente apariencia de honesta, incorruptible o insobornable, y al llegar el operador o mensajero de las gestoras con su desayuno preferido y lista en mano de revisión de todos los trámites cancelados, se inicia su operación de asociación para delinquir y delincuencia organizada, incluida la llegada del personal subalterno, los cuales van arribando siempre pasadas las ocho y media (8:30am), comenzando en atender desde las 9 am, después de recibir la lista y el desayuno preferido de parte de las gestoras y operadores externos, como la debida información del día de trabajo, o sea, lista de trámite y reserva de cita electrónica de los usuarios que han cancelado la cantidad previamente. La justificación perfecta se debe a la selección de la cita electrónica de cada usuario un día anterior en el Centro de Comunicación de CANTV, lo cual lleva asegurada la revisión, ubicación del libro correspondiente, firma oportuna del Registrador o Registradora Suplente, y la mayor celeridad en todo el trámite desde la taquilla 01 hasta la 14.

Durante el tiempo que le hicimos seguimiento el Registrador Principal y la Registradora Suplente, siempre se incorporan al trabajo a partir de las diez a once de la mañana y algo muy particular que llama la atención, si cualquier usuario reclama o exige cumplimiento del buen servicio público, se lo comen vivos todos los gestores o funcionarios internos cómplices que reciben o exigen pagos mediante el enjambre de gestores que operan interna o externamente, repito y aclaro desde las mujeres de muy baja estatura y de mucho peso, instaladas en el frente, como también el portero y cada una de los responsables actuales de las taquillas, incluidas con mayor deprave o irregularidad en las taquillas: 01, 03, 11 y 13…).

Finalmente resalta poderosamente como el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, ha venido realizando grandes esfuerzos en acondicionar la infraestructura, pero no existe una sala sanitaria apta al servicio público, como poseen las sedes de los Tribunales, Fiscalías, y entes públicos, lo más grave es la colocación de un Aviso Público en la sala principal del Registro, a fin de presentar denuncias y reclamos, y llama a la duda como ha sido tachado, borrado y eliminado los números de teléfonos para comunicar tales irregularidades.

Es necesario, pertinente y oportuno investigar, sustanciar y corregir dichas inconsistencias, como también revisar las condiciones y poder adquisitivo de cada uno de los funcionarios adscritos a dicho REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO ZULIA.

Atentamente Bastión Moral Contra la Corrupción del Zulia.

POR QUÉ HAY TANTOS APAGONES EN VENEZUELA Simple. Me informa un ingeniero de alta responsabilidad en Corpoelect: La capacidad total instalada: 35.331 MW tiene disponible: 14.715 MW (Equipos disponibles, mas no todos en operación, debido a diferentes factores). No da la cantidad de MW entregados a distribución. La Demanda actual: 12.780 MW, muchas veces sobrepasada pues la reinstalación del parque industrial influye. Para recuperar el sistema hacen falta +/- 11.800 MM$. No los hay de manera sostenida.

VOLUNTAD POPULAR Intenta en algunos sectores renacer y superar los errores. No les será fácil. Quizá en Zulia hay posibilidad. No así en el Estado Bolívar, Miranda y Caracas.

LOS PRESIDENCIABLES: Con altas posibilidades por las estructuras siguen destacando Manuel Rosales, Henrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina, Antonio Ecarri y Gustavo Duque. Por los independientes u outsiders Cesar Pérez Vivas, Delsa Solorzano, la abogada y constitucionalista Doctora María Alejandra Diaz, mujer de duro pensamiento, muy radical y ex parlamentaria y Nicmer Evans y sin chance Bernabé Gutierrez, Ramos Allup, Andrés Velasquez, etcétera.

RECLAMOS DEL LÁPIZ: Ismael León, secretario nacional de de Organización y portavoz Anticorrupción de la Alianza del Lápiz, anunció la creación de una Oficina Anticorrupción por parte de esta organización política que, con sede y responsable en Caracas y en cada uno de los 18 estados del país donde ha llegado este movimiento social y político. Se ocupará de recopilar denuncias que tengan que ver con el manejo de fondos públicos tanto por parte del Gobierno nacional como por actores de la oposición venezolana. “La corrupción indigna al Lápiz. Por ello, a solicitud expresa de nuestro presidente nacional, Antonio Ecarri, vamos a ocuparnos de enfrentar a la corrupción y a los corruptos, vengan de donde vengan”, aseveró el portavoz de la tolda morada en rueda de prensa. Ahora Ismael, un consejo, tienes que investigar las fortunas de muchos, incluidos los que tienes muy cerca, al estilo Caiga Quien Caiga.

