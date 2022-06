(30 de junio del 2022. El Venezolano).- Dedico esta nota a mis nietos de la Generación Z

Escrito por Raúl Ochoa Cuenca

La nota que escribo a mitad de semana, esta, la de hoy me llena de optimismo y podría decir alegría. Segun educadores y sociólogos han nacido y están en pleno desarrollo nuevas generaciones con grandes cualidades quienes serán los encargados de administrar un mundo seguramente muy distinto al de hoy, si es verdad, con muchas interrogantes, inclusive se preguntaran qué mundo será en el que lleven adelante este cúmulo de conocimientos, cuales estas generaciones sin letras, han contribuido de manera eficiente en la creación de las bases sobre las cuales estas generaciones, así lo espero, puedan ayudar de forma decisoria en la construcción de un mundo todo donde las oportunidades no sean limitadas a ciertas esferas sociales y a ciertas sociedades que hoy pueblan este universo. Me refiero a estas generaciones que hoy nos dejan con el aliento detenido cuando se pueden ver jóvenes que a través, entre otras razones, de las tecnologías contemporáneas tienen más capacidades y oportunidades de madurar más rápidamente y posiblemente ya ofreciendo respuestas que las generaciones sin letras distintivas.

¿ Cuáles son las características principales de la Generación Z ?

La diversidad es su norma.

Son nuestros primeros ​“nativos digitales”.

Son pragmáticos y de mentalidad financiera.

Muchos factores contribuyen a sus desafíos de salud mental.

Son consumidores astutos.

Son políticamente progresistas, incluso los de derecha.

La generación Z, también conocida como Zillennials, comprende a aquellos nacidos en los últimos años de los 90 ‘se inicio de los 2000 (1995-2010), no obstante que este parámetro aún no se encuentre bien definido.

A decir verdad, hablar la Generación Z es hablar de un concepto nuevo para muchos y honestamente no soy la excepción, lo que no me impide el tener gran curiosidad por entender estos jóvenes con conceptos mas claros desde mas temprana edad que las generaciones anteriores a ellos. Conocidos por ciertas características para muchos, pero poco entendidos por todos, y aunque su similitud con los Millennials es mucha, existe esa línea que hace la verdadera diferencia.

Por otro lado, los nacidos a partir de 1995-2010 son más pragmáticos, es decir, los pertenecientes a la “Generación Z”, también llamados Centennials porque nacieron con el cambio de siglo. Hacer, crear y dejar huella resume la orientación de valor de esta generación, completamente inmersa en lo digital, donde la vida transcurre a la perfección entre el offline y el online. Los jóvenes de la Generación Z utilizan una media de 5 dispositivos (frente a los 3 de los Millennials) y para ellos la dimensión visual es mucho más importante que la textual, que sigue siendo relevante para los millennials.

Otro aspecto que diferencia fuertemente a la Generación Z de la anterior es el fuerte espíritu emprendedor: si los Millennials están esperando a ser descubiertos, los jóvenes de la Generación Z están “listos para trabajar duro para tener éxito”. Son incluso más ecologistas que millennials y quieren causar directamente un impacto positivo en la vida de las personas, dejando una huella innovadora en el mundo en primera persona.

“La generación Z quiere autenticidad y de poco sirve gastar dinero en campañas publicitarias costosas y brillantes. La comunicación debe realizarse principalmente a través de las redes sociales, y ser breve e incisiva, capaz de estimular su curiosidad a partir de una historia visual. La fidelidad a las marcas no está muy presente: los post-millennials se vinculan únicamente a marcas “social media-friendly” en las que reflejan y con las que se comunican directamente”.

Entre las características de la Generación Z es que nunca se conforman con meras respuestas breves a consultas y sondeos. Siempre querrán saber la razón detrás de los fenómenos y lo que ocurre. La mayoría de ellos están dotados de abundantes habilidades de pensamiento crítico, lo que generalmente les ayuda a encontrar soluciones duraderas a todos sus desafíos y dificultades. Esta habilidad es ahora uno de los requisitos básicos más demandados en la escuela, lugares de trabajo e incluso en organizaciones sociales como lugares religiosos.

En pocas palabras, los Millennials, esa generación que nos enseñó a los adultos las ventajas de la informática como instrumento de liberación social siguen mostrándose idealistas, optimistas y un poco adolescentes, mientras que los Centennials son más pragmáticos y desencantados, lo que por un curioso juego de mesa, los hace en cierto modo más “adultos” que la generación que los precedió.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 30 de junio del año 2022.

Video ¿ Qué es la Generación Z ? https://www.youtube.com/watch?v=nUmtsoiuM6A

Duración 3 minutos y 33 segundos.

Trducciones de los idiomas Italiano e Inglés al Castellano, con la App de translate.google.es

Fuentes: https://group.intesasanpaolo.com/it https://www.theblacksheep.community/