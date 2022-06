(29 de junio del 2022. El Venezolano).- Una abrumadora y creciente mayoría de estadounidenses dice que Estados Unidos va en la dirección equivocada, incluidos casi 8 de cada 10 demócratas, según una nueva encuesta que encuentra un profundo pesimismo sobre la economía que aqueja al presidente Joe Biden.

Ochenta y cinco por ciento de los adultos estadounidenses dicen que el país está en el camino equivocado, y 79% describen la economía como mala, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research . Los hallazgos sugieren que Biden enfrenta desafíos fundamentales mientras trata de motivar a los votantes a votar por los demócratas en las elecciones de mitad de período de noviembre .

La inflación ha eclipsado sistemáticamente la saludable tasa de desempleo del 3,6 % como punto focal para los estadounidenses, que están lidiando con los altos precios de la gasolina y los alimentos . Incluso entre los demócratas, el 67% dice que las condiciones económicas son malas.

“Está haciendo lo mejor que puede, no puedo decir que esté haciendo un buen trabajo”, dijo Chuck McClain, de 74 años. “Pero su oposición es muy mala. Simplemente no siento que el Congreso Demócrata esté haciendo lo suficiente”.

El residente de Las Vegas es un demócrata leal que dijo que no se pierde una elección, pero dijo que el precio de la gasolina y los comestibles, la guerra de Rusia en Ucrania y las profundas divisiones políticas del país han llevado a más estadounidenses a sentir que Washington no responde a sus necesidades.

“Mi esposa y yo estamos muy frustrados con el rumbo que toma el país, y no tenemos muchas esperanzas de que el final político mejore”, dijo.

La encuesta muestra que solo el 39% de los estadounidenses aprueba el liderazgo de Biden en general, mientras que el 60% lo desaprueba. Su índice de aprobación cayó a su punto más bajo de su presidencia el mes pasado y se mantiene en ese nivel. El presidente demócrata se ve aún más afectado por la economía, con un 69% que dice que lo desaprueba en el tema. Entre los demócratas, el 43% desaprueba el manejo de la economía por parte de Biden.

Solo el 14 % dice que las cosas van en la dirección correcta, un poco menos que el 21 % de mayo y el 29 % de abril. Durante la primera mitad de 2021, aproximadamente la mitad de los estadounidenses dijeron que el país iba en la dirección correcta, un número que se ha erosionado constantemente en el último año.

Dorothy Vaudo, de 66 años, dijo que votó por Biden en 2020 pero que planea cambiar de lealtad este año.

“Soy demócrata, así que tuve que votar por los demócratas, pero eso va a cambiar”, dijo el residente del condado de Martin, Carolina del Norte.

En las últimas semanas, los estadounidenses han soportado aún más malas noticias económicas, con una inflación que continúa aumentando, tasas de interés aumentando drásticamente y el S&P 500 entrando en un mercado bajista, ya que muchos economistas serios predicen una recesión . Sin embargo , el gasto de los consumidores se ha mantenido en gran medida a la par y la contratación sigue siendo dinámica, una señal de que las familias y las empresas han podido soportar parte del dolor económico.

En una entrevista este mes con AP , Biden atribuyó la caída de su popularidad a los aumentos en los precios de la gasolina que comenzaron hace un año. Dijo que los precios se dispararon aún más con la invasión rusa de Ucrania en febrero . Pero rechazó las afirmaciones de los legisladores republicanos y algunos economistas importantes de que su paquete de ayuda por el coronavirus de 1,9 billones de dólares del año pasado contribuyó a la inflación, y señaló que los aumentos de precios eran un fenómeno global.

“Estamos en una posición más sólida que cualquier nación del mundo para superar esta inflación”, dijo Biden. “Si es mi culpa, ¿por qué en todos los demás países industriales importantes del mundo la inflación es más alta?”

Douglass Gavilan, un joven de 26 años de Miami, está preocupado por los precios y los alquileres “disparados” que ve en su comunidad. Los costos de vivienda son aproximadamente un tercio del índice de precios al consumidor de EE. UU., por lo que el aumento de los alquileres y el valor de las viviendas ha comenzado a presionar los presupuestos incluso de muchas personas que viven donde hay grandes oportunidades laborales.

“Ni siquiera sé si voy a poder vivir aquí en unos años”, dijo Gavilan. “Definitivamente no me siento confiado en la economía”.

Aunque no se identifica con ningún partido político, Gavilán votó por Biden en 2020. No cree que Biden haya propuesto nada para marcar una diferencia significativa en su vida, pero sí cree que el presidente está en una situación difícil.

“Es muy poco lo que puede hacer sin que todos lo culpen por todo”, dijo Gavilan.

La encuesta se llevó a cabo de jueves a lunes, con muchas entrevistas realizadas después de que la Corte Suprema anulara el viernes Roe v. Wade y permitiera a los estados prohibir el aborto, una decisión a la que se opuso la mayoría del pueblo estadounidense en encuestas anteriores , que también podría han contribuido a la continua caída en el estado de ánimo nacional.

La insatisfacción nacional es bipartidista, muestra la encuesta. El noventa y dos por ciento de los republicanos y el 78% de los demócratas dicen que el país va en la dirección equivocada. Desde el mes pasado, el porcentaje de demócratas que dicen que el país va en la dirección equivocada aumentó del 66 %.

El manejo de Biden de la pandemia de coronavirus sigue siendo un punto relativamente brillante, con el 53% de los estadounidenses diciendo que aprueba su manejo de ese tema. Por otro lado, solo el 36% dice que aprueba el manejo de la política de armas por parte de Biden; 62% desaprueba.

Pero la economía es lo que pesa sobre muchos estadounidenses como su máxima prioridad.

Curtis Musser, de 57 años, profesor de química de Clermont, Florida, dijo que espera que se avecine una recesión, aunque cree que será leve.

Musser dijo que muchos estadounidenses simplemente sienten que están a merced de eventos que escapan a su control, ya sea la pandemia, los aumentos de tasas de la Reserva Federal, la guerra en Europa o las hostilidades políticas dentro de los EE. UU.

“Me siento como un individuo algo indefenso”, dijo. “No tengo el control de los mercados, y realmente no puedes adivinar qué van a hacer los mercados porque no sabes qué va a hacer la Fed. No sabes lo que va a hacer el Congreso. No sabes lo que va a hacer Vladimir Putin”.