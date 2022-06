(29 de junio del 2022. El Venezolano).- El Papa Francisco instó el miércoles a los fieles católicos a dejar de explotar la antigua misa en latín por razones ideológicas y comenzar a descubrir la belleza de la nueva liturgia que surgió de las reformas del Concilio Vaticano II.

Francisco escribió una carta a los católicos de base como parte de su esfuerzo a largo plazo para acabar con la difusión del rito tradicional y sus partidarios. Hizo un llamado a los fieles a “abandonar nuestras polémicas” sobre la liturgia, que dijo ponía en riesgo la comunión y la unidad de la Iglesia Católica.

“No veo cómo es posible decir que uno reconoce la validez del concilio – aunque me asombra que un católico pueda presumir de no hacerlo – y al mismo tiempo no aceptar la reforma litúrgica”, escribió Francisco.

El momento de la publicación del documento parecía intencional: se emitió en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, una fiesta importante para la Iglesia católica en la que se enfatiza la unidad de la iglesia y la comunión entre sus arzobispos y el papa.

Francisco comenzó a tomar medidas enérgicas contra la Misa anterior al Vaticano II en 2021, cuando volvió a imponer restricciones a la celebración del rito que el Papa Benedicto XVI había aflojado en 2007. Francisco dijo entonces que tenía que tomar medidas porque la reforma de Benedicto se había convertido en un fuente de división en la iglesia y ha sido explotada por católicos opuestos al Concilio Vaticano II, reportó AP.

De hecho, los tradicionalistas católicos apegados al antiguo rito, también conocido como el Rito Tridentino, se han convertido en algunos de los mayores opositores a Francisco y su creencia de que la iglesia debería ser un “hospital de campaña” que acoja a todos y donde la Eucaristía no sea un ” premio para los perfectos”, sino medicina para los débiles.

Francisco tomó medidas más drásticas contra la misa en latín a finales de 2021 al prohibir la celebración de algunos sacramentos según el rito antiguo.

En ambos casos, sus directivas estaban dirigidas a obispos y superiores religiosos. En cambio, su carta del miércoles estaba dirigida a los católicos comunes e incluía un llamado a los seminaristas y sus maestros para que adopten las reformas del Vaticano II y aprendan la forma de celebrar la liturgia de acuerdo con ellas.

“No podemos volver a la forma ritual que los padres del concilio… sintieron la necesidad de reformar”, escribió Francisco.

Francisco se ha pronunciado repetidamente en contra de los tradicionalistas, denunciando su “rigidez” y enfoque interno, lamentando que su nostalgia por el pasado estaba “amordazando” la aceptación del Vaticano II . Esas reuniones de la década de 1960 modernizaron la iglesia y llevaron a que la Misa se celebrara en lengua vernácula en lugar de en latín.

Escribiendo el miércoles, Francisco dijo que impuso la represión de 2021 “para que la iglesia pueda elevar, en una variedad de tantos idiomas, la misma oración capaz de expresar su unidad”. Agregó que “tengo la intención de que esta unidad se restablezca en toda la iglesia de rito romano”.

Para combatir lo que ha llamado una tendencia hacia el “restauracionismo”, Francisco ha pedido a los fieles que pasen los próximos dos años preparándose para el año del Jubileo 2025 de la Iglesia releyendo los textos del Vaticano II y aprendiendo más sobre lo que condujo a las reformas en el primer lugar.

En un evento el martes para lanzar los preparativos del Jubileo, el organizador del Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella, dijo que el objetivo era “despertar la curiosidad en aquellos que no recuerdan el evento y ayudarlos a entrar en la esencia del concilio para descubrir el anhelo innovador que permitió a la iglesia entrar conscientemente en el tercer milenio de su historia”.